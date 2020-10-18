«ادبیات و شر» ژرژ باتای به بازار اندیشه ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزام کریمی مترجم کتاب «ادبیات و شر» نوشته ژرژ باتای با اشاره به انتشار این کتاب در دو بخش ادبیات مدرن و کلاسیک گفت: در بخش کلاسیک به بررسی مضمون شر در آثار امیلی برونته، مارسل پروست، مارکی دوساد پرداخته شده است. و مجلد دیگری با عنوان بخش مدرن که به زودی منتشر می‌شود به بررسی مضمون شر در آثار فرانتس کافکا، شارل بودلر و ویلیام بلیک پرداخته شده است.

وی ادامه داد: اصل کتاب به زبان فرانسه است و ما ترجمه را از روی نسخه ترجمه شده به انگلیسی ترجمه کرده‌ایم ویراستاری این کار نیز بر عهده شهریار وقفی‌پور بوده است. تفاوتی که این اثر نسبت به سایر آثار باتای دارد، این است که باتای در این کتاب بیشتر به جنبه‌های ادبی پرداخته است، به همین دلیل برای مخاطبان عام هم تا حدودی قابل فهم است، باتای براین اعتقاد بود که ادبیات یا هیچ چیز است یا همه چیز، ادبیات اگر بخواهد از گذاره شر دوری بجوید، طبیعتاً به امری ملال آور خواهد شد.

این مترجم در ادامه با اشاره به نظر باتای درباره آثار نویسندگانی چون برونته گفت: باتای معتقد بود که نویسندگانی چون برونته، کافکا، پروست و دیگران یا تعمدانه از گذاره شر در ادبیات بهره گرفته‌اند و یا این گذاره در روال زندگی آن‌ها جاری و ساری بوده است. باتای جزو حلقه اول سورئالیست‌ها بوده و بعد از مشاجراتی که با آندره برتون پیدا کرد از آنها جدا شد و راه و خط خود را پی گرفت، کالجی را تاسیس کرد و به ادبیات از منظر جامعه‌شناسی نگاه کرد.

کریمی با اشاره به فصول کتاب گفت: کتاب در مجموع دو سری ۷ فصل دارد، در سری کلاسیک با ۳ فصل روبرو هستیم و هر فصل زیرشاخه‌های متعدد دارد. با مشورتی که با آقای وقفی‌پور داشتیم‌، به این نتیجه رسیدیم که برای مخاطب ایرانی که به نوعی به دنبال بدیهیات می‌رود، یکسره منتشر شدن کتاب ادبیات و شر هضم قضیه را دشوار می‌کند پس بهتر است براساس دوره تاریخی نویسنده‌ها را از هم جدا کنیم، بنابراین برای خوشخوان شدن اثر و تسهیل در فهم محتوا کتاب به دو بخش کلاسیک و مدرن تقسیم شد.

وی افزود: در شناخت‌نامه کتاب به معرفی نویسندگانی که مضمون شر در آثارشان بررسی شده است، پرداخته‌ایم، پس از آن ترجمه مصاحبه باتای درباره این کتاب با عنوان ادبیات گناهکار است درج شده است که می‌تواند تا اندازه بسیاری به فهم مخاطب کمک کند.

کتاب ادبیات و شر را نشر سیب سرخ منتشر کرده است.