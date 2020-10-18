به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پس از کسب موفقیت‌های بی نظیر در آزمون دکتری، این بار صندلی ۱ تا ۱۰ مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران و رتبه‌های تک رقمی بسیاری از رشته‌های دیگر متعلق به خانواده بزرگ ماهان است.

با توجه به شرایط ویژه جهان و کشور و جهت حفظ سلامتی و ارائه خدمات به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ مؤسسه ماهان در روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ساعت ۱۹ پخش زنده‌ای خواهد داشت که در این پخش زنده، نکات طلایی و رمز موفقیت برای کسب رتبه‌های برتر در آزمون کارشناسی ارشد از زبان رتبه‌های برتر و تک رقمی آزمون ۹۹ ارائه خواهد شد.

چهارمین پخش زنده مؤسسه ماهان همراه با اساتید دپارتمان دکتری و کارشناسی ارشد ماهان استاد مروج (مدرس بیش از ۲۰۰ دوره استعداد تحصیلی و بازاریابی در ایران)، دکتر محمدی (با سابقه بیش از ۲۰ سال دروس روانشناسی در حوزه تحصیلات تکمیلی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، دکتر بیگی (با سابقه بیش از ۱۰ سال تدریس دروس مدیریت در حوزه تحصیلات تکمیلی)، دکتر رمضان نیا (با سابقه بیش از ۱۸ سال تدریس زبان در حوزه تحصیلات تکمیلی)، استاد معدنچی (با مدرس دروس تخصصی مدیریت) و رتبه‌های برتر خانواده بزرگ ماهان خانم فرزانه توسلی جو (رتبه ۱ مدیریت بازرگانی)، آقای محمدحسین شهرستانی (رتبه ۴ مدیریت بازرگانی)، خانم نرگس رشیدی (رتبه ۸ مدیریت بازرگانی) آقای علی نوری زاده (رتبه ۷ مدیریت بازرگانی)، آقای حامد طاهر آبادی (رتبه ۶ حسابداری) و اجرای خانم مبینا نصیری مجری صدا و سیما، دکتر بهنود صدر مدرس مدرسه کسب و کار ماهان و امیرحسین غیاثی بازیگر و استندآپ کمدین برگزار خواهد شد. همچنین در این برنامه پکیج قبولی سراسری که به اذعان رتبه‌های برتر همه آنچه را که برای کسب رتبه‌های تک رقمی مورد نیاز است را شامل می‌شود، ارائه شده و داوطلبانی که به قبولی در دانشگاه‌های سراسری و کسب رتبه‌های تک رقمی می‌اندیشند می‌توانند از این پکیج ویژه بهره مند گردند.

اگر رؤیای قبولی در آزمون ارشد را در سر دارید جهت مشاوره تخصصی با رتبه‌های برتر کارشناسی ارشد ماهان با شماره ۸۵۰۶-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

لازم به ذکر است لینک مشاهده پخش زنده تلویزیون اینترنتی ماهان در سایت قرار گرفته و قابل مشاهده می‌باشد.

* این مطلب صرفاً یک خبرآگهی است و خبرگزاری مهر در مورد محتوای آن هیچ نظری ندارد.