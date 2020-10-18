به گزارش خبرنگار مهر، سردار ولی‌الله رضایی‌نژاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه امنیت در مرزها تلاش گسترده‌ای صورت گرفته و استان بوشهر از امنیت بالایی برخوردار است.

وی استیفای حقوق مرزنشینان را یکی از مأموریت‌های مهم مرزبانی دانست و بیان کرد: همکاری و همراهی خوبی را از سوی مرزنشینان و صیادان در زمینه حراست و حفاظت از مرزها شاهد هستیم.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر از افزایش توقیف و دستگیری شناورهای کشورهای همسایه در آب‌های استان طی سال جاری خبر داد و اضافه کرد: خروج از حریم مرزی نیز طی سال جاری ۳۵ درصد کاهش یافته است.

وی از کشف یک تن مواد مخدر طی سال جاری در آب‌های استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: با اشراف کامل بر دریا توانستیم زمینه کاهش قاچاق در دریا را فراهم سازیم.

سردار رضایی‌نژاد از مقابله با قاچاق به عنوان یک دغدغه اساسی در مرزبانی یاد کرد و ادامه داد: بیشترین میزان قاچاق مربوط به لوازم آرایشی و بهداشتی، گوشی همراه و تبلت و خودرو خارجی است.

وی از توقف روند ورود دستگاه خودرو خارجی با ارزش بیش از ۲۲ میلیارد تومان به استان بوشهر خبر داد و گفت: مرزبانی با همه ظرفیت در کنار گمرک و دیگر دستگاه‌ها برای مقابله با قاچاق است.