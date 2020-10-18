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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

۱۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شدند

۱۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شدند

شهرکرد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: ۱۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری در ۲۴ ساعت گذشته شناسایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان در بیست و هفتمین روز از مهرماه سال ۹۹ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۵ بیمار با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی استان مراجعه داشته اند که از این تعداد ۴۲ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده اند.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست ۱۶ مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: هم اکنون ۲۴۲ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۱۹۷ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات هستند.

وی تصریح کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش شده است و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری ۳۴۷ نفر است.

کد مطلب 5050690

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