به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان اسناد و کتابخانه ملی، کتاب «لیلی و مجنون مکتبی» به عنوان اولین کتاب مصور چاپ سنگی در ایران که دارای ۱۵۲ صفحه به زبان فارسی و خط نستعلیق است؛ توسط سید یوسف میلانی کتابت شده و حاجی بهرام غلام حاجی اسمعیل اردبیلی نشر آن را به عهده داشته است. این کتاب، مثنوی عاشقانه‌ای از مکتب شیرازی است و دارای هزار و ۲۶۰ بیت و در سال ۸۹۵ هجری قمری به نظم درآمده است.

این منظومه عاشقانه دارای چهار تصویر سیاه و سفید است. تصویر مکتب خانه و حضور لیلی و مجنون، دیدن لیلی توسط ابن سلام و خواستگاری کردن از لیلی، جنگ نوفل با قبیله لیلی و دعای مجنون، عقد کردن ابن سلام با لیلی و صحبت مجنون با لیلی از جمله تصاویر این کتاب هستند.

در بررسی‌های انجام شده در زمان فهرست‌نگاری، این‌کتاب دارای فرسودگی و پارگی جلد، جداشدگی اوراق از عطف و شیرازه، آثار لک و رطوبت در برخی از صفحات بود که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرمت شده است. نقاشی‌های موجود در این کتاب به صورت ابتدایی، ساده و ناقص توسط صاحب این اثر رنگ آمیزی شده است.