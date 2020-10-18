افزایش ناقلین سالم و احتمال کاهش سن قربانیان کرونا در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: آیا واقعاً یک رستوران با ۲۰ کارگر تعطیل بماند بهتر است یا با فوت ۱۰ نفر از این کارگران و عزادار شدن خانواده‌های آن مواجه شویم.

وی افزود: آمارها در مورد ناقلین سالم در کشور به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد یعنی بحران بسیار جدی و خطرناک‌تر شده است و در هیچ زمانی از ابتدای شیوع کرونا تاکنون به این آمار نرسیدیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: تنها راه نجات از کرونا رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

جمالیان افزود: تاکنون آمار فوتی‌های ناشی از کرونا در استان در سنین بالای ۶۵ سال بوده است و با شلوغ شدن مراکز درمانی سن فوتی‌ها به بالای ۴۰ سال خواهد رسید.

وی تاکید کرد: اگر میزان پذیرش بیماران کرونایی در مراکز درمانی به این منوال ادامه پیدا کند، آمار فوتی‌های ناشی از کووید ۱۹ افزایش و میانگین سنی ۱۵ الی ۲۰ سال پایین می‌آید و این حقیقتی است که به عنوان متولی حوزه سلامت باید بازگو می‌کردم.

تراژدی برگزاری مراسم عروسی در تالارها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در حال حاضر با تراژدی برگزاری مراسم عروسی در تالارها مواجه هستیم به طوری که از فردا تمامی تالارها مراسم عروسی را برگزار می‌کنند اگر به آنها مراجعه شود در پاسخ خواهند گفت امکان کنسل کردن این مراسم را ندارند چون پیش پرداخت‌ها هنوز به آنها بازگردانده نشده است و این مساله چیزی جز چند برابر شدن آمار فوتی‌ها را به دنبال ندارد.

به گفته جمالیان بحران کنونی در مواجهه با کرونا یک بحران ملی است و باید همه دست به دست هم بدهند تا این ویروس ریشه کن شود و دانشگاه علوم‌پزشکی به تنهایی هیچ کاری از پیش نخواهد برد.

وی عنوان کرد: اگر زمانی در بحث ویروس کرونا در استان مرکزی موفقیتی حاصل شد نتیجه همدلی و مشارکت همه بود و اگر امروز وضعیت استان بحرانی است، اکثراً چشمان خود را به روی این واقعیت بستند و نظاره گر هستند.