به گزارش خبرنگار مهر، روح الله منوچهری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: دومین برنامه از سلسله نشست‌های علمی ترویج کتابخوانی در روستاها و مناطق عشایری با عنوان راه آبادی، سه شنبه ۲۹ مهرماه جاری به صورت مجازی به میزبانی شهر شیراز برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این نشست ابراهیم حیدری، مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ دکتر عصمت مؤمنی عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و فریدون عموزاده خلیلی، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان کشور به ارائه نکاتی در راستای موضوع برنامه خواهند پرداخت.

منوچهری ادامه داد: همچنین تجربیات موفق دو روستای دوستدار کتب «ابویسان» از استان خراسان رضوی و «پوده» از استان اصفهان با حضور کتابداران و مجریان این روستاها به اشتراک گذاشته می‌شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس اعلام کرد: دومین برنامه راه آبادی روز سه شنبه ۲۹ مهرماه ساعت ۲۰ برگزار می‌شود و علاقه مندان می‌توانند از طریق این پیوند https://www.skyroom.online/ch/farspl/raheabadi مهمان برنامه باشد.

سلسله نشست‌های مجازی ترویج کتابخوانی در روستاها و مناطق عشایری با عنوان «راه آبادی»، برنامه مشترک نهاد کتابخانه های عمومی و انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی کشور است که به بررسی وضعیت و راهکارهای ترویج کتابخوانی در روستاها می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست‌ها که هر ۲ هفته یکبار به میزبانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس از طریق اسکای روم برگزار می‌شود، استادان علم اطلاعات و دانش شناسی، نویسندگان و ادبیان کشور، اعضای هیأت داوران جشنواره عشایر و روستاهای دوستدار کتاب، مجریان روستاهای برگزیده در جشنواره دوستدار کتاب و کتابداران کتابخانه های عمومی، مباحث تخصصی و تجربیات اجرایی در زمینه ترویج کتابخوانی در روستاها را بررسی و ارائه می‌کنند.