۵۰ خانه ورزش روستایی در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان استان، فخر الدین اسدی با بیان اینکه در هفته تربیت بدنی ۵۰ خانه ورزش روستایی تجهیز، افتتاح و به بهره برداری می‌رسد، افزود: ۱۰ خانه کشتی و ۴۰ خانه ورزش روستایی در استان چهارمحال و بختیاری فعال می‌شود.

وی بیان کرد: با تجهیز و افتتاح این ۵۰ خانه ورزش، تعداد خانه‌های ورزش روستایی استان به ۳۲۰ خانه در سطح استان خواهد رسید.

به گفته اسدی ۱۰ خانه کشتی در استان با سه میلیارد ریال و ۴۰ خانه ورزش روستایی نیز با دو میلیارد ریال اعتبار راه اندازی می‌شوند.