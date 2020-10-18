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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۶

رئیس هیئت ورزش روستایی چهارمحال و بختیاری:

۵۰ خانه ورزش روستایی در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود

۵۰ خانه ورزش روستایی در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود

شهرکرد- رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی چهارمحال و بختیاری گفت: در هفته تربیت بدنی ۵۰ خانه ورزش روستایی تجهیز، افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان استان، فخر الدین اسدی با بیان اینکه در هفته تربیت بدنی ۵۰ خانه ورزش روستایی تجهیز، افتتاح و به بهره برداری می‌رسد، افزود: ۱۰ خانه کشتی و ۴۰ خانه ورزش روستایی در استان چهارمحال و بختیاری فعال می‌شود.

وی بیان کرد: با تجهیز و افتتاح این ۵۰ خانه ورزش، تعداد خانه‌های ورزش روستایی استان به ۳۲۰ خانه در سطح استان خواهد رسید.

به گفته اسدی ۱۰ خانه کشتی در استان با سه میلیارد ریال و ۴۰ خانه ورزش روستایی نیز با دو میلیارد ریال اعتبار راه اندازی می‌شوند.

کد مطلب 5050700

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