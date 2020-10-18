به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، دکتر مجتبی صدیقی در این آیین مجازی گفت: ورزش در دانشگاه‌ها به عنوان یک وسیله و هدف مورد توجه مسئولان است و امیدوارم با رفع شرایط کرونایی، همچون گذشته دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی مشارکت کنند.

وی با اشاره افتتاح ۲۷ پروژه ورزشی در هفته دولت گفت: در سالیان اخیر سرمایه گذاری مناسبی برای توسعه فضای ورزش دانشگاه‌ها صورت گرفته است و تا پایان سال هر ماه حدود ۵ پروژه افتتاح خواهد شد.

دکتر صدیقی ضمن تاکید بر حفظ و نگهداری استاندارد تجهیزات و اماکن ورزشی تا رفع کرونا گفت: با رعایت اصول بهداشتی امکانات ورزشی در اختیار حداقل دانشجویان حاضر در دانشگاه‌ها قرار گیرد.

در این آیین مجازی که با حضور رئیس صندوق رفاه دانشجویان، معاونان سازمان امور دانشجویان و مدیرکل تربیت بدنی این سازمان و رییس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی برگزار شد، کفپوش زمین روباز ورزشی در دانشگاه‌های بناب، جیرفت و کاشان و زمین چمن مصنوعی در دانشگاه‌های خوارزمی و دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار مورد بهره برداری قرار گرفت.

همچنین در این آیین سالن چند منظوره ورزشی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع مورد افتتاح قرار گرفت.

بر اساس این گزارش با افتتاح این پروژه‌ها که با صرف اعتبار ۴۴ میلیارد ریال به بهره برداری رسیدند در مجموع ۶۸۰۰ مترمربع به فضای ورزشی دانشگاه‌ها افزوده شد.

گفتنی است در هفته دولت نیز ۲۷ پروژه ورزشی با مساحت ۲۴۰۰۰ مترمربع در دانشگاه‌ها مورد بهره برداری قرار گرفت.