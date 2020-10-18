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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۵۸

یکی از احزاب ائتلاف حاکم سودان:

سودان همچنان از ملت فلسطین در برابر صهیونیستها حمایت می کند

سودان همچنان از ملت فلسطین در برابر صهیونیستها حمایت می کند

یکی از احزاب ائتلاف حاکم سودان اعلام کرد که خارطوم همچنان از مبارزات ملت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، حزب بعث سوسیالیست سودان که یکی از احزاب ائتلاف حاکم این کشور نیز به شمار می‌رود امروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که همچنان از ملت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند.

در این بیانیه آمده است: سودان همچنان حامی مبارزات آزادی خواهانه فلسطینی‌ها در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی است.

در این بیانیه به نشست سران عربی در سال ۱۹۶۷ و تصویب ۳ موضوع مردود در قبال رژیم صهیونیستی اشاره شده است: نه به صلح با اسرائیل، نه به رسمیت شناختن اسرائیل و نه به مذاکره با اسرائیل.

بر اساس این بیانیه، سودان در برابر باج خواهی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی مقاومت می‌کند و تلاش دارد بحران‌های موجود از جمله تحریم‌های آمریکا را کنار بزند.

در این بیانیه آمده است: پیروزی همپیمان ملت فلسطین و ذلت و خواری همپیمان رژیم صهیونیستی است.

کد مطلب 5050728
فاطمه صالحی

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