تشکیلات و ساختار دانشگاه خوارزمی بازنگری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خوارزمی، سومین جلسه شورای دانشگاه در سال ۹۹ با حضور ریاست دانشگاه، معاونان، مدیران و روسای دانشکده ها، پژوهشکده ها به صورت مجازی برگزار شد.

موضوع این جلسه در خصوص فعالیت های انجام شده در دانشگاه، نوسازی ساختار و تشکیلات دانشگاه و دانشکده ها و تعیین شرایط انتخاب اعضای هیات ممیزه دانشگاه بود.

در ابتدای جلسه عزیزالله حبیبی رئیس دانشگاه خوارزمی با توجه به شروع سال تحصیلی جدید و اینکه دانشجویان جدید الورود هنوز وارد دانشگاه نشدند از همه مدیران و اعضای هیأت علمی خواست که با در نظر گرفتن شرایط کرونایی، در همه زمینه ها تدابیر لازم را جهت ورود دانشجویان اتخاذ کنند به نحوی که هم از لحاظ پاسخگویی و هم از لحاظ اطلاع‌رسانی مشکلی وجود نداشته باشد.

وی در خصوص طرح بازنگری ساختار دانشگاه گفت: جلسات اولیه در خصوص تغییر ساختار دانشگاه برگزار شده و طرح اولیه آن به کمیسیون دایمی ارسال و موافقت ضمنی آن اخذ شده است و قرار است در آینده نزدیک مجدد در کمیسیون دائمی هیات امنا مطرح شود و این به این معنا نیست که کار ما تمام شده است.

رئیس دانشگاه خوارزمی افزود: استقرار و ساماندهی وضع موجود منوط به پیگیری و تلاش مضاعف است و در این زمینه می بایست نظرات همه مدیران در دانشگاه تامین شود.

حبیبی افزود: برای تغییر تشکیلات و ساختار دانشگاه باید در همه زمینه ها تغییر به وجود آید باید بپذیریم که این تغییر از حوزه ریاست شروع ‌شود. چابک‌سازی، کوتاه شدن مراحل تصمیم گیری، ایجاد دانشکده های جدید و... از جمله این کارها است.

وی گفت: این حرکت باید از خود دانشکده ها شروع شود روسا و معاونین دانشکده ها تمام تلاش خود را به کار گیرند تا شاهد تغییرات موثری در این زمینه باشیم.

حبیبی در پایان بر پاسخگو بودن نسبت به دانشجو و فراهم کردن شرایط لازم برای رفع نیازهای دانشجویان تاکید کرد.