به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌اللهی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه پیگیری تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا در سالن اجتماعات فرمانداری رشت با بیان اینکه کرونا تمام فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی را با چالش مواجه کرده است، گفت: سرمایه‌گذاران پس از شیوع این ویروس با مشکلات زیادی مواجه شدند و دولت برای رفع بخشی از این دغدغه‌ها تسهیلاتی را در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه شرایط کشور خاص است و ایده‌آل نیست، تصریح کرد: تحریم‌های ظالمانه و تشدید فشارها باعث شد که دولت تنها در حد توان خود تسهیلات حمایتی پرداخت کند و اگرچه مبلغ این تسهیلات زیاد نبوده و قادر به حل بسیاری از مشکلات نیست اما باید شرایط فعلی را نیز در نظر گرفت.

فتح‌اللهی با تاکید بر اینکه داشتن نگاه آرمان گرایانه و به دور از واقعیت فعلی کشور باعث دلسردی و ناامیدی می‌شود، افزود: باید تا دقیقه نود آنچه که میزان جذب را افزایش می‌دهد را پیگیری کنیم و مدیران اگر جایی در جذب و پرداخت تسهیلات کرونایی مشکلی وجود داشت، شخصاً برای رفع آن اقدام کنند.

فرماندار رشت ۳۰ مهر ماه را پایان پرداخت تسهیلات کرونایی عنوان کرد و گفت: اگر کسی تا این تاریخ به هر دلیلی مدارک خود را تحویل دستگاه‌ها ندهد مجبور به عودت آن هستیم اگرچه فاصله شهرستان‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات کم است.

وی ادامه داد: ما به دنبال جذب حداکثری تسهیلات و ارائه آن به متقاضیان هستیم تا گره‌ی از مشکلات مردم گشوده شود لذا مسئولان باید با سعه صدر در این باره اقدام کنند.