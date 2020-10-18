رئیس کمیته جهت یابی آذربایجان شرقی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، به پیشنهاد علی حسن پور رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی آذربایجان شرقی و طی حکمی از سوی قدرت الله عظیمیان رئیس انجمن جهت یابی ایران، علی پورعلی به عنوان رئیس کمیته جهت یابی استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

گفتنی است ورزش جهت‌یابی، پیدا کردن راه معین با بهره‌گیری از نقشه و قطب‌نما است.

ورزش جهت‌یابی دارای مقررات و اصولی است که آموزش آن‌ها پیش از این منحصراً برای افراد نظامی بود، اما امروزه با بنیان‌گذاری فدراسیون بین‌المللی جهت‌یابی و گسترش آن به همه اشخاص، این ورزش به یک رشته پایه تبدیل شده‌است.

جهت‌یابی به خاطر توانایی‌های بالای ذهنی و بدنی که برای اشخاص به وجود می‌آورد، در خلال چند سال گذشته مورد توجه کشورهای گوناگون قرار گرفته‌است.

هیئت انجمن‌های ورزشی دارای رشته‌های ورزشی اسپوکس، اسکی روی آب، بیس‌بال و سافت‌بال، پارکور، جت‌اسکی و جت‌بُت، جهت‌یابی، دارت، راگبی، سپک‌تاکرا، طناب‌کشی، فلوربال، فوتبال روی‌میز، کریکت، کیک‌بوکسینگ واکو، موی تای، رزم سلطان، ورزش‌های موج‌سواری و ورزش‌های هوایی است.

علاوه بر ورزش‌های مختلف مذکور، به تازگی رشته تکبال و برای تونیک نیز به هیئت انجمن‌های ورزشی اضافه شده است، فعالیت‌های آن‌ها جداگانه بوده و هر کدام مسابقات و تمرینات خاص خود را دارد، این هیئت، ورزش‌های مفرح و شاد را درون خود جای داده و از گذشته تاکنون مورد استقبال بسیاری از ورزشکاران بوده است.

گفتنی است انجمن‌های ورزشی مختلف هر کدام دارای رئیس انجمن هستند و امور توسط آنها هدایت می‌شود، رؤسای انجمن‌های مختلف با توجه به شرایط ورزشکاران، با زمان‌بندی مناسب به امور آنها نظم می‌دهد.