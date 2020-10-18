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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۴

شهردار منطقه ۱ تبریز:

پارک ۸۷۰۰ مترمربعی مدافعان سلامت تبریز آماده بهره‌برداری می‌شود

پارک ۸۷۰۰ مترمربعی مدافعان سلامت تبریز آماده بهره‌برداری می‌شود

تبریز- شهردار منطقه ۱ تبریز از آماده‌سازی پارک مدافعان سلامت با مساحت هشت هزار و ۷۰۰ مترمربع برای افتتاح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر پورخردمند در جریان بازدید شهردار تبریز، رئیس و جمعی از اعضا شورای اسلامی شهر از پروژه پارک مدافعان سلامت طی گزارشی اعلام کرد: این پارک به متراژ ۸ هزار و ۷۰۰ مترمربع بوده از تملک باغات مسیر کوچه حسن است که حدود ۱۳ میلیارد تومان هزینه تملک این باغات شده و ۸۰۰ میلیون تومان صرف ساخت مبلمان، عملیات پیاده روسازی، تابلو مدافعان سلامت، کاشت و… شده است.

شهردار منطقه یک افزود: این عملیات در فاز اول پارک انجام یافته و سعی ما بر این است که در فازهای بعدی طرح توسعه این پارک را انجام داده و با تملک و به‌سازی محیط آن شاهد افزایش این بخش از شهر در حوزه فضاهای سبز باشیم و به توانمندسازی محلات کم‌برخوردار نیز بیفزاییم.

کد مطلب 5050745

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