به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر پورخردمند در جریان بازدید شهردار تبریز، رئیس و جمعی از اعضا شورای اسلامی شهر از پروژه پارک مدافعان سلامت طی گزارشی اعلام کرد: این پارک به متراژ ۸ هزار و ۷۰۰ مترمربع بوده از تملک باغات مسیر کوچه حسن است که حدود ۱۳ میلیارد تومان هزینه تملک این باغات شده و ۸۰۰ میلیون تومان صرف ساخت مبلمان، عملیات پیاده روسازی، تابلو مدافعان سلامت، کاشت و… شده است.

شهردار منطقه یک افزود: این عملیات در فاز اول پارک انجام یافته و سعی ما بر این است که در فازهای بعدی طرح توسعه این پارک را انجام داده و با تملک و به‌سازی محیط آن شاهد افزایش این بخش از شهر در حوزه فضاهای سبز باشیم و به توانمندسازی محلات کم‌برخوردار نیز بیفزاییم.