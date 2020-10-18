بخش دوم بسته حمایت از صادرات اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، حمید زادبوم از اجرایی شدن بخش دوم بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ خبر داد و گفت: بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ در بخش مشوق‌ها شامل دو بخش منابع صندوق توسعه ملی و منابع بودجه‌ای مشوق‌های صادراتی است که با توجه به تخصیص بخشی از بودجه مشوق‌های صادراتی و همچنین ابلاغ شیوه‌نامه‌های مربوطه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، پرداخت مشوق‌های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران، اجرایی خواهد شد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: دبیرخانه کارگروه مشوق‌های صادراتی نسبت به تشکیل پرونده متقاضیان دریافت مشوق‌های صادراتی در ۱۰ زیر فصل موجود در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی اقدام کرده و پس از طرح موضوع در کارگروه مشوق‌های صادراتی، نسبت به پرداخت مشوق‌های صادراتی اقدام خواهد شد.

رئیس کارگروه مشوق‌های صادراتی در پایان مجدداً بر پرداخت مشوق‌های صادراتی با اولویت زیرساخت‌های صادراتی تاکید کرده و نقش سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات استان‌ها را در این مهم، ارزشمند توصیف کرد.