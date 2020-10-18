طرح های ورزشی زنجان با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی ظهر یکشنبه در مجمع سالیانه هیئت ووشو استان که با حضور رئیس فدراسیون و در سالن کنفرانس اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان برگزار شد، با بیان اینکه برای هفته تربیت‌بدنی برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته شده است، افزود: شرایط کرونایی باعث شده است تا مثل گذشته قادر به برگزاری برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی نکنیم.

وی سفر وزیر ورزش و جوانان به استان زنجان را یکی از برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی عنوان و تصریح کرد: روز پنج‌شنبه اول آبان‌ماه شاهد سفر وزیر ورزش و جوانان به استان زنجان برای افتتاح چند پروژه ورزشی خواهیم بود که قرار است این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و ۱۸ هزار مترمربع نیز به سرانه ورزشی استان اضافه شود.

خلیلی از باشگاه‌داران به عنوان قشری که این روزها آسیب زیادی به دلیل شرایط کرونای به آن‌ها وارد شده است، یاد کرد و ادامه داد: متاسفانه تعطیلی باشگاه‌ها که چندین ماه است ادامه دارد، باعث شده است فعالان این عرصه که اکثر آن‌ها به شغل دیگری نیز مشغول نیستند، متضرر شوند، این در حالی است که لوازم و تجهیزات اکثر این اماکن ورزشی نیز با کمک تسهیلات بانکی خریداری شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان در ادامه با تاکید بر اینکه امروز باید نگران روزهای بعد از کرونا باشیم، اظهار کرد: این نگرانی به این دلیل است که شرایط کرونای باعث شده است تا شاهد کم‌تحرکی و فقر حرکتی باشیم که نتایج آن نیز وجود چاقی مفرط در جامعه خواهد بود که این خود آسیب جدی‌تری به دنبال خواهد داشت.