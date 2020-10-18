به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام دبیری امروز در دویست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول، اظهار کرد: حلول ماه ربیع الاول را خدمت همه شهروندان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که شادی و نشاط در جامعه حکمفرما شود.

او با اشاره به فرا رسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش، افزود: هفته تربیت بدنی را گرامی می‌داریم و امیدواریم که شهرداری نیز رسالت خود را در جهت سلامت و تندرستی شهروندان به درستی انجام داده و ما نیز از فرسودگی جامعه پیشگیری کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز بیان کرد: باید به صورت جدی از ورزش همگانی حمایت کنیم. بنا به دلایلی نتوانستیم از ورزش قهرمانی حمایت جدی داشته باشیم، اما امیدواریم بتوانیم در زمینه ورزش همگانی و برقراری شور و نشاط اجتماعی فعال‌تر باشیم.

او در ادامه به موضوع مطالبات جامعه روشندلان اشاره کرد و گفت: از شهردار محترم می‌خواهیم که مطالبات جامعه روشندلان را که قول داده‌ایم، در زمینه کارت منزل و دیگر مطالبات به سرانجام برساند.

دبیری با اشاره به پرداخت حقوق کارگران تاکید کرد: در زمینه حقوق کارگران طی جلسه‌ای که با شهردار داشتیم، مقرر شد که حقوق تمامی کارگران و کارکنان را از طریق خزانه متمرکز پرداخت کنیم.

او با تاکید بر ضرورت رعایت مسائل ایمنی در کار، گفت: جا دارد خدمت خانواده پاکبان تازه درگذشته آقای حضرتی عرض تسلیت داشته باشیم. از شهردار می‌خواهم که هفته بعد در مورد مسائل ایمنی کار توضیحاتی در صحن ارائه داده و فعالیت‌های عملی خود را توضیح دهند. همچنین از شهردار می‌خواهیم لایحه‌ای مساعدتی برای خانواده آن مرحوم تنظیم کنند.