اهدای ۲۵۰دستگاه تنفسی وتست کرونا به کشور توسط سازمان بهداشت جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی بهداشت (WHO) به منظور تقویت تلاش‌های نظام سلامت کشور در پاسخ به فوریت بهداشتی همه‌گیری بیماری کووید -۱۹، تعداد ۱۵۰ دستگاه تنفس مصنوعی و ۱۰۰ دستگاه تروموسایکلر پیشرفته برای انجام آزمایش پی سی آر (PCR) به جمهوری اسلامی ایران تحویل داد.

آزمایش پی سی آر معیار قطعی تشخیص کووید -۱۹ است. اضافه شدن دستگاه‌های اهدایی، به ارزش بیش از ۲.۸ میلیون دلار، که با کمک‌های بشردوستانه کشور آلمان و دیگر شرکای بین‌المللی خریداری شده است، ظرفیت انجام آزمایش شبکه ملی آزمایشگاه‌های کشور را افزایش خواهد داد. این شبکه در حال حاضر روزانه به طور متوسط ۲۷ هزار آزمایش پی سی آر انجام می‌دهد.

کریستوف هملمن، نماینده سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران، گفت: افزایش ظرفیت انجام آزمایش برای شناسایی و جدا سازی بیماران کووید -۱۹ در مراحل اولیه بیماری و ردگیری افراد در تماس با آنها بسیار اهمیت دارد؛ این موضوع نقش مهمی در کنترل زودهنگام انتشار بیماری و درمان مؤثر بیماران ایفا می‌کند.

دستگاه‌های مذکور به آزمایشگاه‌های مرجع در ۲۴ استان از جمله اردبیل، البرز، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، گیلان، مرکزی، هرمزگان و یزد ارسال خواهند شد.

دستگاه‌های تنفس مصنوعی نیز تجهیزاتی حیاتی در مراقبت از بیماران کووید -۱۹ در بخش مراقبت‌های ویژه به شمار می‌روند. صد و پنجاه دستگاهی که توسط سازمان جهانی بهداشت اهدا شده در مجموع بیش از ۲.۷ میلیون دلار ارزش دارد، که یک سوم آن با کمک مالی دولت ژاپن و بقیه با کمک دولت کویت و سایر کمک‌های بین‌المللی خریداری شده است.

هملمن در این باره خاطرنشان کرد: این دستگاه‌ها به افزایش میزان بهبود بیماران مبتلا به کووید -۱۹ که در وضعیت بحرانی به سرمی‌برند، کمک شایانی خواهند کرد.

خیز اخیر بیماری کووید -۱۹ در کشور باعث افزایش فشار بر نظام ملی سلامت شده است. سازمان جهانی بهداشت از زمان آغاز بیماری در ایران با تأمین تجهیزات و اقلام بهداشتی فعالانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران پشتیبانی کرده است.