۸۱ پروژه طرح هادی روستایی از سوی بنیاد مسکن زنجان اجرا می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه‌ای افزود: امسال ۸۱ پروژه طرح هادی روستایی از سوی بنیاد مسکن استان اجرا می‌شود که برای اجرای این پروژه‌ها، اعتباری بیش از ۱۵۳ میلیارد ریال هزینه شده است. در این راستا ۷۳ پروژه طرح هادی روستایی به پایان رسیده و هشت پروژه نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه طرح‌های هادی روستایی از جمله پروژه‌هایی محسوب می‌شود که در راستای فراهم کردن زمینه توسعه و عمران روستاها تهیه و اجرا می‌شود، افزود: طرح هادی، بافت موجود روستا را به دقت زیر ذره‌بین می‌برد و اصلاح و ساماندهی آن را در دستور کار قرار می‌دهد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان ادامه داد: اجرای طرح هادی نقش زیربنایی و بنیادی در توسعه همه جانبه مناطق روستایی دارد. طرح هادی روستایی از جمله طرح‌های عمرانی است که جزو مهم‌ترین ابزار کنترل و مدیریت تحولات کالبدی در سکونت‌گاه‌های روستایی نیز به شمار می‌آید.

خواجه‌ای تصریح کرد: اهمیت و ضرورت تهیه و اجرای طرح هادی این است که روستاهای دارای طرح هادی از شرایط ویژه‌ای در عمران و آبادی از قبیل خدمات زیربنایی، اجرای طرح‌های عمرانی و تخصیص منابع مالی نسبت به روستاهای فاقد طرح هادی برخوردارند، بنابراین تهیه طرح و اجرای آن با توجه به ورود امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی بر کیفیت و بهبود زندگی اهالی در بلندمدت موثر است.

وی با بیان اینکه میانگین اجرای طرح هادی روستایی در استان زنجان ۵۶.۳ درصد و در سطح کشور ۴۶.۲ درصد است که در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد، یادآور شد: تعداد اجرای طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار، ۴۰۰ روستا است. با توجه به اتمام افق ۱۰ ساله، طرح هادی برای ۲۶۵ روستا بازنگری شده و هم‌اکنون نیز تعداد روستاهای نیازمند تهیه طرح بازنگری ۱۹۵ روستا است.