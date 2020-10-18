به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز یکشنبه ۲۷ مهر در دیدار با کارکنان نیروی انتظامی با گرامیداشت و تبریک هفته نیروی انتظامی، گفت: در دو دهه اخیر نیروی انتظامی به عنوان یکی از سرمایه‌های اجتماعی جامعه نگاه حرفه‌ای، تخصصی و تنش‌زدا و پیشگیرانه را در پیش گرفته است. یکی از دستاوردهای مهم نیروی انتظامی در این سال‌ها بهره‌گیری از فناوری و فضای هوشمند در جریان حفاظت از کشور بوده است.

وی افزود: امروز امنیت نرم نقش مهم‌تری را نسبت به امنیت سخت ایفا می‌کند، از این رو اقدامات آشکار و پنهان نیروی انتظامی کمک می‌کند شاهد اتفاقات خوب در فضای اجتماعی کشور باشیم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای مراجعان از جنس فرهنگ و هنر است و این امر اقتضا می‌کند تا با صبوری و تحمل بیشتر در ارتباط با این افراد برخورد داشته باشیم.

در ادامه این دیدار کارکنان نیروی انتظامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارائه آخرین اقدامات خود در حوزه انتظامات پرداخته و گزارش تفصیلی از خدمات این بخش ارائه کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان از زحمات و تلاش‌های فعالان نیروی انتظامی در کشور به ویژه کارکنان نیروی انتظامی این‌وزارتخانه قدردانی کرد.

هفته نیروی انتظامی در سال ۹۹ از ۲۷ مهر تا دوم آبان است. بنا بر اعلام مسئولان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌های امسال هفته نیروی انتظامی از ۲۷ مهر آغاز خواهد شد و به مدت یک هفته تا دوم آبان ماه ادامه خواهد داشت.