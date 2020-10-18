ضوابط ایجاد «بام سبز » در شهر همدان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی ظهر یکشنبه در صحن شورای شهر همدان اظهار کرد: امروزه با توجه به تغییر محیط زیست و نحوه شهرنشینی و معماری در بسیاری از کشورهای دنیا، ایجاد فضاهای سبز در ساختمان‌ها و برج‌ها به‌منظور بهره‌گیری شهروندان از فضای سبز مطرح است از این‌رو در بسیاری از نقاط شهری با توجه به کمبود زمین برای ایجاد فضای سبز، این فضاها در ارتفاع مدنظر قرار می‌گیرد که «بام سبز» خوانده می‌شود.

وی گفت: با توجه به اینکه مباحث بام سبز در ضوابط شهرسازی و معماری لحاظ نشده و همدان به‌عنوان شهر سبز پایدار جهان اسلام نامگذاری شده بود، باید شرایطی فراهم شود تا فضای سبز بیشتری در شهر همدان ایجاد شود.

مولوی ادامه داد: سیاست‌ها و ضوابط پیشنهادی برای ایجاد بام سبز طی برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با حضور نمایندگان شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان و راه‌وشهرسازی استان همدان در کمیته شهرسازی و معماری مرکز پژوهش‌های شورا تدوین شد و در کمیسیون شهرسازی و معماری شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

نایب رئیس شورای شهر همدان همچنین گفت: باید بخشی از سیاست‌های تدوین شده توسط شهرداری و بخش دیگر هم از سوی سازمان نظام مهندسی استان، پیگیری، اجرایی و طی مدت سه ماه آینده برنامه‌ریزی آن به شورا اعلام شود.

مولوی اعمال مباحث تشویقی برای ترغیب شهروندان برای ایجاد بام سبز را توصیه کرد و افزود: شهرداری همدان باید ضوابط اجرای بام سبز را با تأکید بر رعایت سیاست‌ها و ضوابط پیشنهادی شورای شهر با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهر همدان تدوین و موارد متعدد در حوزه ارائه بسته‌های تشویقی را به شورای شهر ارسال کند.

وی همچنین با بیان اینکه ضوابط پیشنهادی مورد نظر باید برای ساختمان‌هایی در نظر گرفته شود که در حال دریافت پروانه ساختمانی هستند، عنوان کرد: درخواست ساختمان‌های ساخته شده برای ایجاد بام سبز باید بر این اساس باشد که علاوه بر رعایت ضوابط فنی، مورد تأیید مهندسین برق، سازه، تأسیسات و معماری قرار گیرد و از سوی دیگر رضایت تمامی مالکان ساختمان‌ها نیز وجود داشته باشد.

مولوی ضمن تأکید بر پیش‌بینی گسترش بام سبز در طرح جامع شهر همدان، بیان کرد: بر اساس مصوبه شورا، جزئیات اجرایی طرح بام سبز به‌منظور رفع مشرفیت و عدم مزاحمت برای همسایگان به‌ویژه طبقه زیرین بام باید در نظر گرفته شود.

نایب رئیس شورای شهر همدان با بیان اینکه باید پیش‌بینی حقوقی در مورد بهره‌گیری از ایجاد بام سبز در ضوابط لحاظ شود؛ گفت: باید برگزاری دوره‌های آموزشی برای نیروهای انسانی نظام مهندسی و شهرداری، آموزش‌های همگانی در خصوص نحوه استفاده و بهره‌گیری از بام سبز در دستور کار قرار گیرد.