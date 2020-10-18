ناتو نیز به آزمایش احتمالی اس ۴۰۰ در ترکیه واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از آزمایش احتمالی سامانه موشکی اس -۴۰۰ ساخت روسیه توسط ترکیه انتقاد کرد و از آنکارا خواست یک پدافند هوایی متفاوت را برای استفاده انتخاب کند.

ناتو در بیانیه خود می‌گوید: «هرگونه آزمایش سامانه دفاع هوایی اس -۴۰۰ توسط ترکیه، اگر تایید شود، تاسف‌بار خواهد بود». در ادامه بیانیه تاکید شده است که «مهم است که ترکیه به کار با دیگر متحدان خود برای یافتن راه‌حل‌های جایگزین ادامه دهد».

این در حالی است که سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز جمعه در توییتی نوشت که از گزارش‌های آزمایش احتمالی سامانه اس -۴۰۰ در ترکیه آگاه است. بنا بر اعلام سخنگوی پنتاگون، اگر خبرها در مورد آزمایش اس ۴۰۰ در ترکیه صحت داشته باشد، این وزارتخانه آن را به شدت محکوم می‌کند.

ترکیه هفته گذشته در یک اطلاعیه رسمی از یک تمرین نظامی چهار روزه در نزدیکی سواحل دریای سیاه خبر داد که طبق برنامه اعلام شده تا روز شانزدهم اکتبر (بیست و پنجم مهر ماه) ادامه داشت.

به گزارش مهر، رویترز اعلام کرده ویدئویی را در اختیار دارد که نشان می‌دهد روز جمعه ۲۵ مهر از نقطه‌ای در سواحل دریای سیاه که ارتش ترکیه قرار بود موشک‌های روسی اس -۴۰۰ را در آنجا مستقر کند یک موشک به آسمان شلیک شده است.

وزارت خارجه آمریکا در این مورد هشدار داد و گفت با صراحت به دولت ترکیه اعلام کرده که این موشک‌ها نباید عملیاتی شوند.