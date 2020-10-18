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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۶

مرتضی شایسته به مهر خبر داد؛

فعلاً فیلم جدیدی روی پرده نمی‌رود/ اعلام آمادگی ۲ فیلم برای اکران

فعلاً فیلم جدیدی روی پرده نمی‌رود/ اعلام آمادگی ۲ فیلم برای اکران

مرتضی شایسته سخنگوی شورای صنفی نمایش عنوان کرد که درخواست نمایش فیلم «آن شب» و «تهران شهر عشق» اعلام وصول شد.

مرتضی شایسته سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خروجی جلسه امروز ۲۷ مهرماه گفت: در جلسه امروز درباره مسایل و مشکلات سینما و تهیه‌کنندگان بحث و گفتگو شد، شورا نظرات خود را اعلام کرد و منتظر می‌مانیم ستاد کرونا تشکیل شود و در آن جلسه بحث و گفتگو خواهیم کرد.

وی افزود: درخواست اکران فیلم سینمایی «تهران شهر عشق» ساخته علی جابر انصاری و «آن شب» ساخته کوروش آهاری اعلام وصول و همچنین قرار شد تهیه کنندگان و پخش کنندگان فیلم سینمایی «تومان» ساخته مرتضی فرشباف، «سازهای ناکوک» ساخته علی حضرتی، «مردن در آب مطهر» ساخته برادران محمودی و «اینجا هم باران می‌بارد» ساخته نادر طریقت بعد از این ایام به جلسه شورا بیایند و با آنها درباره مسایل اکران گفتگو شود.

شایسته بیان کرد: فعلاً فیلم جدیدی به ناوگان اکران اضافه نمی‌شود امیدواریم کرونا کمی فروکش کند تا ما بتوانیم درباره فیلم‌ها تصمیم بگیریم. از همین رو اکران فیلم‌هایی که قرار بود طی چند روز آینده به نمایش دربیاید، به عقب می‌افتد.

سخنگوی شورای صنفی نمایش در پایان اظهار کرد: تمام سینماها پروتکل‌های بهداشتی را به طور صد در صد رعایت می‌کنند از همین رو جا دارد از مالکان، مدیران و کارکنان سینما تشکر کنم. سینما جای پاکیزه‌ای است و نکات بهداشتی در آنجا رعایت می‌شود و امیدوارم این موضوع به گوش مسئولان برسد.

کد مطلب 5050784
زهرا منصوری

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