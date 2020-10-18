رضا گروسی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد؛ ۱۱۹۰ عناوین شغلی بر اساس درخواست مشاغل سخت و زیانآور در بین ۲۹۳ کارگاه در کمیته تجدیدنظر مشاغل سخت و زیانآور مورد بررسی قرار گرفت.
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وی با اشاره به اهمیت سلامت نیروی انسانی در محیط کار افزود: مشاغل سخت و زیانآور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار بالاتر از حد استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی بهمراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی جسمی و روانی در فرد ایجاد میشود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است.
گروسی بیان کرد: از ابتدای سال جاری ۱۸۰۵ درخواست بررسی مشاغل سخت و زیانآور بدوی واصل که از این تعداد ۱۳۴۹ درخواست مورد تأیید قرار گرفت و ۳۹۱ درخواست تجدیدنظر مشاغل سخت و زیانآور به کمیته تجدیدنظر استان واصل که ۱۸۶ درخواست مورد تائید کمیته بررسی مشاغل سخت و زیانآور قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با تلاشهای صورت گرفته رسیدگی به درخواست متقاضیان سرعت گرفته و مدتزمان رسیدگی نسبت به گذشته کاهش یافته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین اضافه کرد: برابر بند ۱ ماده ۱۳ آئیننامه مربوطه، بیمهشدگانی که حداقل ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیانآور را دارا باشند بدون شرط سنی مشمول بازنشستگی میشوند.
وی افزود: به استناد تبصره ۵ ماده ۸ آئیننامه اجرایی کارهای سخت و زیانآور، رأی کمیته بدوی ظرف مدت ۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
گروسی در پایان در خصوص چگونگی ارائه درخواست تصریح کرد: بیمهشدگان شاغل در کارهای سخت و زیانآور طبق توافق بهعملآمده ضمن مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی و مشخص نمودن عنوان شغلی به یکی از ادارات شهرستان محل کار مراجعه و پس از بازرسی از محل کار توسط کارشناسان ماده ۲ آئیننامه در کمیته بدوی مورد بررسی قرار میگیرد، کمیته استانی با تطبیق شغل یا مشاغل مندرج در فرمهای شماره (۱) و با توجه به مشاغل سخت و زیانآور موضوع ماده ۱۱ و گزارش کارشناسان موضوع ماده ۲ آئیننامه در مورد سخت و زیانآور بودن یا نبودن هر یک از مشاغل ذکرشده در فرم تقاضا اظهارنظر نموده و طی فرم شماره ۳ جهت بررسی سایر شرایط و اقدامات بعدی مراتب را به شعبه تأمین اجتماعی محل پرداخت حق بیمه ارسال و رونوشت نامه نیز برای اطلاع بیمهشده یا سایر افراد متقاضی فرستاده میشود.
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