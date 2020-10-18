به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن فرهنگی ناشران کتاب علوم پزشکی دانشگاهی امروز یکشنبه بیانیه‌ای را درباره تاریخ برگزاری آزمون پذیرش دستیار پزشکی سال ۹۹ صادر کرد.

متن بیانیه مذکور به شرح زیر است:

هر ساله آزمون پذیرش دستیار با فاصله‌ای ۷ تا ۸ ماه از اعلام نتایج دستیاری و ۹ تا ۱۰ ماه از اعلام رفرانس‌های دستیاری برگزار می‌شود. اما به‌دلیل اپیدمی کرونا در سال گذشته، امتحان پذیرش دستیار در ۱۶ مرداد سال ۹۹ (با تأخیر ۵ ماهه) برگزار شد. لذا اعلام رفرانس‌ها و نتایج آزمون در نیمه مهر ماه ۹۹ انجام شد. حال این سؤال مطرح است: با توجه به مشکلات مترتب بر این تغییرات اجباری آزمون دوره پیش، چگونه می‌توان آزمون دستیاری سال جاری را در اسفند ماه ۹۹ برگزار کرد؟!

۱- نتایج و رفرانس‌ها در کمتر از ۶ ماه قبل از آزمون اعلام شده و چه بسیار داوطلبانی که در نیمه مهر ماه از عدم قبولی خود مطلع شده و فرصت عادلانه‌ای به اندازه دیگران برای آمادگی جهت امتحان ندارند (بی‌عدالتی گزینشی). داوطلبانی که در حال گذراندن ماه‌های پایانی طب عمومی هستند نیز مشمول این بی‌عدالتی به جهت نبود فرصت همسان دیگر شرکت‌کنندگان می‌شوند.

۲- چگونه می‌توان در کمتر از ۶ ماه از اعلام رفرانس‌ها برای این آزمون آماده شد؟!

۳- با توجه به شیوع فزاینده ویروس کرونا در پاییز اخیر که به‌طور بی‌سابقه در حال افزایش است از یک طرف فشار روانی این اپیدمی به داوطلبان وارد می‌شود و از طرفی بسیاری از پزشکان عمومی مشغول گذراندن طرح و ارائه خدمت به بیماران مختلف به‌ویژه بیماران کرونایی هستند، لذا با توجه به افزایش شدید ساعت کاری این عزیزان و حجم بالای بیماران در مناطق مختلف کشور، چگونه از این پزشکان می‌توان هم انتظار حضور در خط اول سلامت و درمان بیماران کرونایی را داشت و هم آماده شدن برای سرنوشت‌سازترین آزمون دوران پزشکی خود را؟ آیا با اعلام این تاریخ و زمان محدود متعاقب آن، عملاً به پزشکان عمومی سیگنال ترک مراکز درمانی برای آمادگی امتحان داده نمی‌شود؟

۴- هر ساله تعداد شرکت‌کنندگان آزمون دستیاری و اقبال به بعضی از رشته‌های پایه و طاقت‌فرسا از جمله داخلی، اطفال، بیهوشی، طب اورژانس و عفونی کم می‌شود، آیا به نظر نمی‌رسد که علت آن عدم توجه به نظرات و پیشنهادات و خواسته‌های به حق افرادی است که در این آزمون‌ها شرکت می‌کنند و باید دوره ۴ ساله رزیدنتی را سپری کنند؟

۵- با توجه به مطالب پیش‌گفته و با توجه به اینکه احتمال افزایش شیوع ویروس کرونا در طی فصول پاییز و زمستان دور از ذهن نیست، به نظر می‌رسد در نهایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجبور خواهد شد در دقیقه ۹۰ این آزمون را به تأخیر بیاندازد، آیا بهتر نیست از هم‌اکنون این آزمون را حداقل ۳ ماه به تأخیر انداخت تا فشار شدید از روی داوطلبان برطرف شود؟

۶- انجمن فرهنگی ناشران کتاب علوم پزشکی دانشگاهی که در ارتباط سینه به سینه و بسیار نزدیک با داوطلبان این آزمون و اصولاً دانشجویان گروه پزشکی در مقاطع مختلف است، آمادگی هر گونه همکاری و هم‌فکری را با معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت ارتقاء آموزش پزشکی و سطح علمی این آزمون‌ها دارد. گرچه به خاطر نداریم که به‌جز یک‌بار در دوره وزارت جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی و معاونت آموزشی جناب آقای دکتر ضیائی در زمان دیگری با ما مشورت شده باشد.

۷- در هر حال در این مقوله، پیشنهاد این انجمن -که اعضای هیئت مدیره آن را پزشکان نام‌آشنا در عرصه آموزش و نشر پزشکی تشکیل می‌دهند- با توجه به جمیع نظرات پزشکان و دانشجویان شرکت‌کننده در آزمون، برگزاری آن در نیمه تیر ۱۴۰۰ است تا وزارتخانه نیز به استاندارد و قاعده ۹ ماه فاصله خود پایبند بوده باشد.

۸- در انتها همچنین پیشنهاد می‌شود از آنجایی که همین مشکل در سال آینده نیز برای داوطلبان پیش می‌آید، بهتر است از هم‌اکنون به فکر منابع آزمون دستیاری ۱۴۰۱ و تاریخ امتحان و اعلام به موقع آن بود تا مجددًا در سال آینده با اعتراضات و سردرگمی داوطلبان مواجه نشویم.

برای نظرات پزشکان ارزش قائل شویم.

به یاد او که آخر است پس از هر چیز، بی‌هیچ پایانی

انجمن فرهنگی ناشران کتاب علوم پزشکی دانشگاهی

یکشنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹