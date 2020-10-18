به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امید نورافکن درباره اردوی مهرماه تیم ملی ایران عنوان کرد: اردوی ازبکستان اردوی خیلی مفیدی بود. در این اردو، بازیکنان خود را با نظر سرمربی وفق دادند و اسکوچیچ هم شناخت خوبی از بازیکنان پیدا کرد. بازی با ازبکستان در تاشکند هم مسابقه خوبی برای تیم ملی بود. ازبکستان جزو تیم‌های خوب آسیا است و مهم‌تر از همه اینکه با پیروزی این کشور را ترک کردیم. در اردوی ترکیه هم به رغم لغو دیدار دوستانه با مالی اما چند جلسه تمرینی خوب را در یک محیط ایده آل برگزار کردیم که به شناخت تیم و هماهنگی بیشتر کمک زیادی کرد.

وی ادامه داد: اعضای تیم به خوبی می‌دانند ۴ بازی نفس گیر و مرگ و زندگی در پیش داریم که نیاز به حداکثر امتیازات است. برای رسیدن به اوج آمادگی و موفقیت در آن روزهای حساس لحظه شماری می‌کنیم.

نورافکن خاطرنشان کرد: چیزی که در اردوی تیم ملی برای من نمایان بود تلاش حداکثری اعضا بود. از سرمربی، مربی، بازیکنان باتجربه، بازیکنان جوان، کاپیتان تیم همه و همه بیشترین سعی و کوشش را انجام دادند. این نشان دهنده علاقه ملی پوشان برای موفقیت است و شک ندارم تیم ملی می‌تواند اوضاع جدول را تغییر دهد و از گروه صعود کند.