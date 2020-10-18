ضرورت همراهی مردم با نیروی انتظامی در برقراری امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد با تبریک فرارسیدن هفته ناجا، گفت: آنچه در این هفته باید انجام شود، اطلاع‌رسانی اقدامات نیروی مقتدر انتظامی است که باید برای تنویر افکار عمومی، مردم با زحمات و تلاش و تدابیر نیروهای خدوم انتظامی آشنا شوند.

نماینده ولی فقیه در استان قم با اشاره به مأموریت حساس و خطیر نیروی انتظامی در حراست از مرزهای کشور افزود: نیروهای خدمتگزار انتظامی اگر همراهی مردم را داشته باشند بهترین بیلان عملکرد در انجام مأموریت‌های خود را دارند و اگر این همراهی نباشد، در مأموریت‌ها با مشکل مواجه خواهند شد.

وی افزود: هفته نیروی انتظامی برای آحاد مردم است، زیرا مردم ذی‌نفع در امنیت هستند و این امنیت توسط مأموران خدوم ناجا ایجاد شده و برای همه این هفته، هفته‌ای مبارک است.

آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه نیروی انتظامی با تمام وجود برای تأمین امنیت کشور تلاش دارد، تأکید کرد: مردم باید قدردان زحمات کارکنان نیروی انتظامی باشند که جا دارد از این مکان مقدس، هفته بزرگداشت ناجا را ابتدا به فرمانده معظم کل قوا و آحاد مردم جامعه و شما عزیزان مرزبان تبریک و خدا قوت بگویم.

وی گفت: نیروی انتظامی در حقیقت نیرویی است که در حریم ولایت و در رکاب ولایت، در حفظ نظم و امنیت از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) با اشاره به طرح بدرقه پرچم امام رضا (ع) از حریم مرزهای کشور و متبرک شدن مرزبانان به آن، خاطرنشان کرد: پرچم‌گردانی‌ای که متبرک به حرم امام رضا (ع) است، آئینی بسیار زیبا است که ریشه قرآنی دارد.

وی گفت: در حقیقت این کار یک ریشه شادمانی دارد زیرا چشم حضرت یعقوب (ع) به پیراهن حضرت یوسف (ع) روشن و شادمان شد و این اقدام باعث بصیرت‌افزایی می‌شود، زیرا پرچم امام رضا (ع) همانند پیراهن حضرت یوسف (ع) به‌اذن خدا قدرت دارد و این اقدام شما، بسیار ارزشمند است.

سردار احمدعلی گودرزی در این دیدار پس از تحویل بیرق متبرک به حرم مطهر علی‌بن موسی الرضا (ع) به آستان مقدس حضرت معصومه (س) گفت: تمامی یگان‌های مرزبانی نیروی انتظامی در کشور در ۲۵ روز با بیرق حرم مطهر امام رضا (ع) عطرآگین شده است و امروز توسط مرزبانان تحویل مرقد خواهر بزرگوار این امام همام می‌شود.

فرمانده مرزبانی ناجا افزود: طی دو سال گذشته در یک اقدام خداپسندانه و ولایت‌پسند، پرچم متبرک امام رضا (ع) با پیمایش ۸۷۵۵ کیلومتر، مرزبانان از آن تمسک می‌جویند و امسال نیز این کار معنوی با همت معاونت اجتماعی فرماندهی مرزبانی ناجا از حرم امام رضا (ع) شروع شد و در سالروز شهادت این امام عزیز در مرقد خواهر بزرگوار ایشان توسط مرزبانان تقدیم این آستان مقدس می‌شود که این افتخاری است که نصیب این فرزندان خدوم نظام می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مرزبانان را نیروهای ولایتمدار، سخت کوش و حافظ مرزهای حریم ولایت دانست و اظهار کرد: تهدیدات پیرامونی در سطح منطقه و مرزهای ایران اسلامی در بحث اسلحه و مهمات، اشرار مسلح، قاچاق کالا و محصولات ضدفرهنگی وجود دارد، الحمدلله مرزبانان با ایثار و شجاعت و کار شبانه‌روزی با این تهدیدات مبارزه می‌کنند.

سردار گودرزی تصریح کرد: به‌لطف نیروهای مسلح کشور، با زعامت و هدایت‌های داهیانه فرمانده معظم کل قوا، امنیت صفر مرز تا عمق کشور برقرار و پایدار است و مرزبانان در ایجاد این امنیت پایدار نقش بسزایی دارند.

وی خاطرنشان کرد: امروز با فضل الهی مرزبانان با اعتقاد به ولایت در حفظ و حراست از مرزهای میهن اسلامی از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند و مرزهای ما از امنیت مطلوب برخوردارند چرا که رزمندگان مرزبانی خود را میراث‌دار رزمندگان هشت سال دفاع مقدس می‌دانند که برای حراست از کیان و ناموس کشور جان خود را تقدیم این نظام کردند.