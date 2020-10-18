به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، با نزدیک شدن به زمان واریز سهمیه بنزین در آبان ماه، شایعاتی مبنی بر کاهش ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت در شبکه‌های اجتماعی دیده و شنیده می‌شود، موضوعی که البته از سوی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تکذیب شد.

فاطمه کاه‌ی، سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران گفت: هر تصمیمی در این رابطه در سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است؛ آبان ماه سال گذشته بود که بنزین با هدف کنترل مصرف و ایجاد فرصت برای صادرات، سهمیه‌بندی شد. با این اقدام، بنزین سهمیه‌ای ۱,۵۰۰ تومان و بنزین آزاد نیز ۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. در آن زمان تصمیم بر آن شد تا ۶ ماه سهمیه بنزین در کارت‌های سوخت قابل ذخیره باشد و افراد با مدیریت مصرف، سهمیه بنزین را برای مواردی مانند مسافرت ذخیره کنند.