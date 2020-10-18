  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۶:۰۹

زمان ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت کاهش نیافته است

زمان ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت کاهش نیافته است

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، گفت: تصمیمی برای تغییر در میزان ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت گرفته نشده، و تغییر در این مورد تکذیب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، با نزدیک شدن به زمان واریز سهمیه بنزین در آبان ماه، شایعاتی مبنی بر کاهش ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت در شبکه‌های اجتماعی دیده و شنیده می‌شود، موضوعی که البته از سوی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تکذیب شد.

فاطمه کاه‌ی، سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران گفت: هر تصمیمی در این رابطه در سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است؛ آبان ماه سال گذشته بود که بنزین با هدف کنترل مصرف و ایجاد فرصت برای صادرات، سهمیه‌بندی شد. با این اقدام، بنزین سهمیه‌ای ۱,۵۰۰ تومان و بنزین آزاد نیز ۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. در آن زمان تصمیم بر آن شد تا ۶ ماه سهمیه بنزین در کارت‌های سوخت قابل ذخیره باشد و افراد با مدیریت مصرف، سهمیه بنزین را برای مواردی مانند مسافرت ذخیره کنند.

کد مطلب 5050811

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها