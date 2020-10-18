تولید نفت و میعانات روسیه کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خبرگزاری اینترفکس براساس داده‌های رسمی روز جمعه (۲۵ مهرماه) اعلام کرد که تولید نفت و میعانات گازی روسیه در نیمه نخست ماه اکتبر ۰.۲ درصد نسبت به ماه سپتامبر کاهش یافت.

بر اساس این گزارش، تولید نفت خام روسیه - بدون در نظر گرفتن میعانات گازی که از توافق کاهش تولید اوپک پلاس خارج شده است - احتمال دارد به ۹ میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه در روز رسیده باشد.

سهمیه نفت مسکو در توافق کاهش تولید اوپک پلاس ۹ میلیون بشکه در روز است.

به گزارش وزارت نفت، خبرگزاری اینترفکس روز جمعه (۱۱ مهرماه) با استناد به داده‌های وزارت انرژی روسیه اعلام کرده بود که مسکو در ماه سپتامبر اندکی بیش از سهمیه خود در توافق کاهش تولید جهانی اوپک پلاس، یعنی ۹ میلیون و ۹۳۰ هزار بشکه در روز نفت و میعانات گازی تولید کرده است.