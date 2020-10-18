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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۶:۲۳

موزه‌ ها تا دوم آبان تعطیل شدند

موزه‌ ها تا دوم آبان تعطیل شدند

در پی تمدید محدودیت های کرونایی برای سومین هفته متوالی در پایتخت، موزه های تهران تا دوم آبان ماه تعطیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اقدامات تمهیدی و احتیاطی برای مهار شیوع ویروس کرونا و بر اساس اعلام استانداری تهران مبنی بر تمدید محدودیت‌های کرونایی ابلاغی تا پایان هفته جاری، موزه‌های تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی تا پایان روز جمعه دوم آبان ماه تعطیل بوده و امکان پذیرش گردشگران را ندارد.

شرایط فعالیت مجدد موزه‌ها پس از تاریخ ذکر شده، متعاقباً اعلام می‌شود.

اکنون برخی از موزه‌ها از جمله موزه ملی ایران، کاخ نیاوران، گلستان و سعد آباد نیز هر یک جداگانه اعلام کرده‌اند که امکان پذیرش گردشگر را ندارند.

کد مطلب 5050820
فاطمه کریمی

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