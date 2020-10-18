موزه‌ ها تا دوم آبان تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اقدامات تمهیدی و احتیاطی برای مهار شیوع ویروس کرونا و بر اساس اعلام استانداری تهران مبنی بر تمدید محدودیت‌های کرونایی ابلاغی تا پایان هفته جاری، موزه‌های تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی تا پایان روز جمعه دوم آبان ماه تعطیل بوده و امکان پذیرش گردشگران را ندارد.



شرایط فعالیت مجدد موزه‌ها پس از تاریخ ذکر شده، متعاقباً اعلام می‌شود.



اکنون برخی از موزه‌ها از جمله موزه ملی ایران، کاخ نیاوران، گلستان و سعد آباد نیز هر یک جداگانه اعلام کرده‌اند که امکان پذیرش گردشگر را ندارند.