به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعدازظهر امروز در ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان قزوین اظهار کرد: موضوع مهار کرونا به دلیل حجم گسترده آن فقط به عهده دانشگاه علوم پزشکی نیست و امری حکومتی است و بر همین اساس نیز نیاز است همه دستگاه‌ها با مدیریت مدیران ارشد شهرستان و بخش در میدان حضور داشته باشند.

وی افزود: اولویت همه دستگاه‌ها و ادارات باید با همه امکانات و نیروی انسانی در اختیار مهار کرونا باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین بیان کرد: میزان پذیرش بیماران کرونایی استان از ۴۰۰ نفر پیشی گرفته و دیگر جایی برای بیماران نداریم.

وی عنوان کرد: متأسفانه از دیروز برنامه‌ریزی برای اضافه شدن ۲۰۰ تخت دیگر برای پذیرش بیماران کرونایی آغاز شده و این به معنای روند افزایشی شیوع بیماری است.

حبیبی ادامه داد: بیمارستان رحیمیان الوند و بیمارستان ارتش نیز به‌زودی در اختیار علوم پزشکی قرار خواهد گرفت تا به بیماران این ویروس منحوس خدمات ارائه کند.

وی تصریح کرد: امروز علاوه بر اینکه نگران بیماران کرونایی هستیم، نگران بیماران غیر کرونایی هم هستیم چون با ادامه این روند دیگر جایی برای این دسته از بیماران نخواهیم داشت و مجبوریم همه ظرفیت‌های خود را در اختیار بیماران مبتلا به کرونا قرار دهیم.

جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان قزوین گفت: متأسفانه امروز به‌شدت با مشکل اکسیژن روبرو هستیم و برای اکسیژن‌رسانی به بیماران کرونایی دست به دامن واحدهای صنعتی شدیم تا کپسول‌های اکسیژن تأمین شود.

وی اظهار کرد: هیچ منطقه سفیدی در استان نداریم و استان در وضعیت قرمز با مرز پرخطر است.

حبیبی با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده در استان در هفته جاری اضافه کرد: تالارها با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت خواهند کرد و فعالیت در سالن‌های ورزشی نیز به ازای هر ده متر مربع یک نفر باید حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: سالن‌ها و آرایشگاه‌های زیبایی با نوبت تلفنی و حضور تنها یک نفر در سالن فعالیت خواهند کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین در پایان با بیان اینکه زمان اخطار و تذکر گذشته و به‌جای اعلام، باید وارد فاز اقدام شویم، یادآور شد: ازاین‌پس چیزی به معنای هشدار و تذکر وجود ندارد و هر کوتاهی با پلمپ روبرو خواهد شد.