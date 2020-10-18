به گزارش خبرنگار مهر، علی مدقالچی ظهر یکشنبه در جلسه کمیته ایمنی راه‌ها و شورای راهبری وضعیت تصادفات استان که در استانداری زنجان برگزار شد، با بیان اینکه راه به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت در هر جامعه‌ای، سهم به‌سزایی در توسعه جوامع دارد، افزود: این در حالی است که امروز شاهد وارد آمدن آسیب به زیرساخت‌های جاده‌ای به واسطه حمل اضافه بار هستیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های معدنی در حمل محصولات معدنی مرتکب تخلف شده و اقدام به حمل اضافه بار کرده‌اند که این کار باعث وارد آمدن آسیب به زیرساخت‌های جاده‌ای شده است، تصریح کرد: در همین راستا اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در صورت بروز تخلف توسط این شرکت‌ها خدمات خود را قطع کرده و برابر با مقررات برخورد خواهد کرد.

مدقالچی با بیان اینکه وقتی مقدار تناژ ثبت شده توسط اداره‌‎کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با سازمان صمت با هم متفاوت است، این خود حاکی از آن است که بخشی از بار بدون صدور بارنامه جابه‌جا می‌شود، ادامه داد: زمانی که مبدا و مقصد تناژها در بارنامه ذکر نمی‌شود، این باعث می‌شود تا آمارگیری در خصوص میزان تناژ جابه‌جا شده با مشکل مواجه شود.

معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان از جابه‌جایی ۲ میلیون و ۱۹۵ هزار تن بار در سال ۹۷ بر اساس بارنامه‌های صادره برای مواد معدنی خبر داد و اظهار کرد: این در حالی است که آمار سازمان صمت، جابه‌جایی پنج میلیون و ۹۵۷ هزار تن را نشان می‌دهد.

مدقالچی با یادآوری اینکه از ۲۴ تا ۳۰ آبان‌ماه هفته ایمنی راه‌ها نام‌گذاری شده است، یادآور شد: برنامه‌های پیشنهادی این اداره‌کل برای اجرا در این هفته ارائه شده است که در همین راستا می‌توان به مواردی چون اجرای طرح روز بدون حادثه ترافیکی در خدابنده و اجرای طرح ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر از جمله موتورسواران، عابران پیاده، ادوات کشاورزی و وانت‌بارها و سرنشینان خودروها در سطح شهرستان‌های استان اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح ارتقای ایمنی ناوگان عمومی و روز بدون حادثه ناوگان عمومی در سطح پایانه‌های بار و مسافر برون‌شهری و طراحی و پخش موشن‌گرافی با مضامین برنامه‌های هفته ایمنی و پخش در سطح سیمای استان و فضای مجازی، از دیگر برنامه‌های پیشنهادی هفته ایمنی راه‌ها است.