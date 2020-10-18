۱۵۱ نفر در جاده های زنجان کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستاره ظهر یکشنبه در جلسه کمیته ایمنی راه‌ها و شورای راهبری وضعیت تصادفات استان که در استانداری زنجان برگزار شد، با اشاره به اینکه تعداد متوفیان سوانح جاده‌ای طی نیمه نخست امسال ۱۵۱ نفر بوده، حال آنکه این مقدار در نیمه اول پارسال ۱۵۰ نفر گزارش شده است، افزود: آمار حاکی از آن است که بیشتری آمار فوتی‌های سوانح جاده‌ای مربوط به شهرستان زنجان بوده است.

وی با یادآوری اینکه بررسی آمار نشان‌دهنده آن است که از این تعداد جان باخته در جاده‌های زنجان، ۸۰ نفر راننده، ۵۲ نفر سرنشین خودروهای متفاوت و ۱۸ نفر نیز عابر پیاده بوده است، تصریح کرد: بررسی دلایل فوتی‌های سوانح جاده‌ای نیز حاکی از آن است که طی نیمه نخست امسال ۹۲ مورد بر اثر شکستگی، ۳۱ مورد ضربه به سر و ۲۸ مورد نیز به خاطر سایر موارد جان خود را در سوانح جاده‌ای از دست داده‌اند.

ستاره با اشاره به اینکه تعداد فوتی‌های تصادفات درون‌شهری با یک فوتی کمتر در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به ۱۹ نفر رسیده است، ادامه داد: این آمار در خصوص فوتی‌های برون‌شهری نیز با یک فوتی کمتر نسبت به نیمه اول سال گذشته به ۱۱۷ نفر رسیده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان با بیان اینکه بیشترین آمار فوتی‌های سوانح جاده‌ای مربوط به شهرستان زنجان با ۸۲ نفر بوده است، خاطرنشان کرد: این آمار در خصوص سایر شهرستان‌ها به ترتیب در خدابنده ۲۶ نفر، ابهر ۲۳ نفر ماه‌نشان ۹ نفر، طارم ۷ نفر و خرم‌دره ۴ نفر بوده است.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه آنچه در خصوص جاده‌های می‌توان گفت این است که اولویت مسئولان طی ۱۵ سال گذشته در این زمینه بیشتر معطوف به توسعه آزادراه‌ها بوده و ایمنی در درجه دوم قرار دارد، گفت: جاده فقط محدود به آزادراه نیست، بلکه بسیاری از محورهای مواصلاتی استان نیاز به ایمن‌سازی دارد.

سرهنگ محمدعلی عظیمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هشت پاسگاه در جاده‌های زنجان فعالیت می‌کند.