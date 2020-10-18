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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۷:۲۸

سرپرست سازمان آتش‌نشانی همدان:

۸۳ درصد تماس های مردم با مرکز ۱۲۵ همدان مزاحمت تلفنی بوده است

۸۳ درصد تماس های مردم با مرکز ۱۲۵ همدان مزاحمت تلفنی بوده است

همدان - سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: شهروندان همدانی طی روز گذشته ۳۵۵ مرتبه با مرکز آتش‌نشانی تماس گرفته‌اند که از این تعداد ۲۹۵ تماس مزاحمت تلفنی بوده است.

سیدصادق پورسینا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات دیروز یک عملیات اطفای حریق و هفت عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان گذشته بوده است.

پورسینا گفت: روز بیست و ششم مهر ماه شهروندان ۳۵۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته‌اند که از این تعداد تماس هشت مورد منجر به عملیات شده، ۱۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۳۷ تماس اشتباه بوده و متأسفانه ۲۹۵ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت یک مورد آتش سوزی شامل حریق کپسول گاز در جاده گنجنامه بوده است.

پورسینا افزود: همچنین هفت مورد عملیات امداد و نجات شامل دو مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در شهرک مدنی و خیابان شهدا، دو مورد تست گاز منوکسید کربن در خیابان بوعلی و شهید زمانی و سه مورد نجات حیوانات در جاده چشین، بلوار بعثت و خیابان باباطاهر توسط آتش نشانان به انجام رسید.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: تعداد دو نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.

کد مطلب 5050831

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