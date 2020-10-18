۸۳ درصد تماس های مردم با مرکز ۱۲۵ همدان مزاحمت تلفنی بوده است

سیدصادق پورسینا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات دیروز یک عملیات اطفای حریق و هفت عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان گذشته بوده است.

پورسینا گفت: روز بیست و ششم مهر ماه شهروندان ۳۵۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته‌اند که از این تعداد تماس هشت مورد منجر به عملیات شده، ۱۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۳۷ تماس اشتباه بوده و متأسفانه ۲۹۵ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت یک مورد آتش سوزی شامل حریق کپسول گاز در جاده گنجنامه بوده است.

پورسینا افزود: همچنین هفت مورد عملیات امداد و نجات شامل دو مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در شهرک مدنی و خیابان شهدا، دو مورد تست گاز منوکسید کربن در خیابان بوعلی و شهید زمانی و سه مورد نجات حیوانات در جاده چشین، بلوار بعثت و خیابان باباطاهر توسط آتش نشانان به انجام رسید.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: تعداد دو نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.