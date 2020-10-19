آرش جابری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت برگزاری فصل آینده مسابقات لیگ برتر فوتسال، گفت: با درخواست باشگاه‌ها برای تمدید زمان نقل و انتقالات لیگ برتر موافقت شد و آنها تا پایان ساعت اداری فردا سه شنبه مهلت دارند بازیکنان مدنظر را جذب کنند. باشگاه‌ها باید از روز چهارشنبه مدارکشان را بیاورند و بنابراین لیگ ما قطعاً اول آبان آغاز نمی‌شود.

وی تصریح کرد: در آیین نامه هم آمده است که مسابقات لیگ حداقل یک هفته بعد از پایان نقل و انتقالات آغاز شود. فکر می‌کنم فردا سه شنبه زمان شروع بازی‌ها را اعلام کنیم.

سرپرست سازمان لیگ فوتسال درباره پروتکل‌های بهداشتی لیگ تاکید کرد: این پروتکل توسط کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال و با هماهنگی دبیر فدراسیون تنظیم شده است که ان‌شاءالله مورد تصویب قرار می‌گیرد. خوشبختانه تمام باشگاه‌ها هم نهایت همکاری را با سازمان لیگ داشته‌اند.

جابری در پایان درباره شکایت فصل گذشته حاجی زاده بازیکن مس سونگون از این باشگاه در قضیه جعل کارت محمد شجری گفت: این شکایت در کمیته‌های قضایی رسیدگی می‌شود. ظاهراً دفاعیات باشگاه مس هم اخذ شده است. استعلاماتی گرفته شد ولی چیزی به ما ابلاغ نشده است.