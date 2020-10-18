به گزارش خبرنگار مهر، حسن مهرعلی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: از بعضی دستگاه‌های اجرایی که در اجرای مصوبات استان همکاری نمی‌کنند، گله مند هستیم چرا که فصل الخطاب قطع زنجیره کرونا مصوباتی است که آسیب شناسی شده است.

وی ادامه داد: عادی انگاری نسبت به خطر ویروس کرونا در سطح جامعه سم مهلک قطع نشدن زنجیره این ویروس است بنابراین با برنامه ریزی، مشارکت و حمایت می‌توان کرونا را ریشه کن کرد.

مدیر گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان مرکزی افزود: هر زمان پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشود بیماری کرونا شیوع پیدا می‌کند.

به گفته مهر علی اولین موضوع در بحث مدیریت بیماری کرونا رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

اراک و ساوه، شهرهای فوق پر خطر کووید ۱۹

وی عنوان کرد: با وجود بیش از ۵۰۶ شهرستان در کشور شهرستان اراک و ساوه جزو شهرهای فوق پر خطر هستند و این مسأله حاکی از لزوم انجام اقدامات خاصی در این حوزه است.

مدیر گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: با توجه به مصوبات ابلاغی این ستاد بایستی در هر شهرستان یک کارگروه نظارت در فرمانداری‌ها تشکیل می‌شد اما متأسفانه در اکثر فرمانداری‌ها این مساله مغفول مانده است.

مهر علی بیان کرد: تمامی دستگاه‌ها بر اساس قانون مکلف هستند خود اظهاری کنند. هنگامی که در یک دستگاه اجرایی ۸۰ درصد جامعه آماری پروتکل‌های بهداشتی را رعایت و ۲۰ درصد را رعایت نمی‌کنند باید اخطار کتبی داده و مستندات ارائه شود. در بحث صنوفی که رعایت نمی‌کنند در وهله اول تذکر و سپس ۵ روز تعطیلی با نظارت مراجع بازرسی و حتی تعطیلی یک ماه اعمال شود.

وی افزود: بر اساس بازدیدهای به عمل آمده از وسایل حمل و نقل عمومی این نتیجه حاصل شده است که زدن ماسک از سوی مردم نمایشی بوده، رانندگان خود رعایت نمی‌کنند و چه انتظاری از مسافرین است.

مدیر گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: قرار بود که ۵۰ درصد از ظرفیت اتوبوس پر شود و سپس اقدام به حرکت کند اما متأسفانه رانندگان افزون بر این ظرفیت مسافر سوار می‌کنند پس این فرآیند معیوب است.

روند ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز صنعتی رو به افزایش است

مهر علی با بیان اینکه روند ابتلاء به ویروس کرونا در صنعت رو به افزایش است، عنوان کرد: در شهرهایی که دارای مراکز صنعتی هستند از قبیل شازند باید اقدامات لازم از سوی اداره کار و سازمان صنعت به منظور پیشگیری از این ویروس انجام شود.

وی گفت: با وجود ممنوعیت بازگشایی باشگاه‌های ورزشی متأسفانه شاهد هستیم که هیچ باشگاهی بسته نیست که در این راستا تعدادی از این اماکن پلمپ شدند و این تعداد پلمپ‌ها در روند کار نظارتی اخلال ایجاد می‌کند.

مدیر گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان مرکزی تصریح کرد: هیچ تور مسافرتی برای شهرهای دارای وضعیت ریسک ابتلای بالا از جمله شهر اراک لغو نشده است.

مهر علی به عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در دفاتر قضائی، پیشخوان، پلیس ۱۰+، ثبت اسناد، همچنین پاساژها، جایگاه‌های سوخت و بانک‌ها نیز اشاره کرد.

وی عنوان کرد: هیأت‌های مذهبی شناسه دار پروتکل‌های بهداشتی را در مراسم عزاداری رعایت کردند. با وجود الزام عدم برگزاری تعزیه متأسفانه شاهد برگزاری این مراسم بودیم.

مهر علی افزود: تا دیروز بحث مراسم مذهبی و عزاداری مطرح بود و از فردا برگزاری مراسم عروسی یک چالش بزرگ در این شرایط است.

به گفته وی روز بازارها تهدیدی برای شهرستان‌ها به ویژه شهر اراک هستند که باید برای آنها تدبیر شود.