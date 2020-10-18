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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۶:۳۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

فوت۱۲ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته در قم/ حال ۱۵۵نفر وخیم است

فوت۱۲ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته در قم/ حال ۱۵۵نفر وخیم است

قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ نفر از کسانی که تست کرونای آنها مثبت بوده جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۹۳ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا، گفت: ۷۲ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۸۲ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شده‌اند، گفت: در حال حاضر ۷۱۹ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۱۵۵ نفر از آنها وخیم است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ نفر از کسانی که تست کرونای آنها مثبت بوده جان خود را از دست داده‌اند.

کد مطلب 5050849

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