به گزارش خبرنگار مهر؛ محمد شهرام پرورش بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه استان همدان از قطب‌های کشاورزی در کشور محسوب می‌شود، عنوان کرد: با وجود اینکه استان همدان ۱.۲ درصد از وسعت کشور را دارا است اما بیش از چهار درصد از تولیدات کشور را به خود اختصاص داده است.

وی بابیان اینکه تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های موجود استان همدان در مسیر تولید مناسب محصولات و در عین حال استفاده بهینه از آب و خاک، اطلاع رسانی مناسب به بهره برداران به منظور کاهش خسارت‌های وارده به تولیدات محصولات کشاورزی استان همدان گام برداریم، گفت: از ۴.۹ میلیون تن محصولات کشاورزی تولیدی در استان همدان چهار میلیون تن در حوزه تولیدات گیاهی است.

پرورش گفت: از این میزان ۳.۲ میلیون تن مربوط به محصولات زراعی و درصد باقی مانده مربوط به محصولات باقی است و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی استان همدان به کشت غلات اختصاص یافته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به برنامه‌های مربوط به محصولات باغی و زراعی استان همدان نیز گفت: شش محصول گندم، جو، کلزا، سیب زمینی، ذرت و چغندرقند محصولات استراتژیک هستند و سعی داریم سطوح استان را در پهنه در این زمینه مشخص کنیم.

پرورش ادامه داد: سعی شده محصولات باغی استان همدان را حفظ و چندین طرح در زمینه اصلاح و جایگزینی باغات استان همدان در پیش گیریم تا باغات درجه ۲ و درجه ۳ استان همدان به باغات درجه یک تبدیل شود.

وی در تشریح این امر به اجرای طرح پیوندزنی گردو و انگور در سطح باغات استان همدان اشاره کرد و گفت: این امر در جهت حفظ، اصلاح و ارتقای ظرفیت تولید در سطح باغات موجود استان همدان در پیش گرفته شد.

طرح پیوندزنی گردو در پیش گرفته شد و نهالستان‌های مناسب و باغ‌های مادری مشخص شده‌اند پرورش افزود: طرح پیوندزنی گردو در پیش گرفته شد و نهالستان‌های مناسب و باغ‌های مادری مشخص شده‌اند و ارقام جدیدی نیز از پاییز سال گذشته به سردخانه‌ها منتقل شده که پایان سال جاری و اوایل فروردین ماه کار پیوندزنی آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۷۴ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی استان همدان را باغات به خود اختصاص داده است، گفت: در راستای اصلاح باغات گردو بیش از ۱۲۵ هزار سرشاخه‌کاری در استان همدان صورت گرفته است و در سال زراعی ۱۴۰۰-۹۹ نیز برنامه به صورتی است که ۱۰۰ هزار پیوند در باغات گردو اجرا شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همدان در حوزه مکانیزاسیون نیز به اجرای طرح‌های جایگزین اشاره کرد و افزود: توسعه کشاورزی حفاظتی، ارتقای سطح مکانیزاسیون، تغییر نگرش بهره برداران و کشاورزان به سمت روش‌های جدید را در پیش گرفته‌ایم تا بتوانیم به پایداری در تولیداتمان برسیم.

وی با بیان اینکه تا ۲۲ مهرماه سال جاری از ۱۰۵ میلیارد تومان اعتبار استان همدان در زمینه مکانیزاسیون، ۱۱۲ میلیارد تومان طرح به بانک معرفی شده است، گفت: تاکنون ۷۹ درصد این اعتبارات جذب شده و درخواست اعتبارات بیشتری را داشته‌ایم.

پرورش با بیان اینکه در استان همدان کشاورزی حفاظتی را نیز برنامه‌های خود قرار داده‌ایم، یادآور شد: در اراضی دیم استان همدان طرح ساماندهی آغاز شده و در زمین‌های آیش نیز سیستم‌های حفاظتی با تکیه بر اجرای تناوب کشت بین غلات در پیش گرفته شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همدان از راه اندازی و فعالیت انجمن کشاورزی حفاظتی استان همدان نیز سخن گفت و افزود: در استان همدان سایت‌های الگویی راه اندازی شده و در نمایشگاه مردادماه سال جاری شاهد فعالیت بخش خصوصی در این زمینه و تلاش‌های آنها بودیم.