آمریکا به فکر پیشرفت و امنیت کشورهای اسلامی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، بعد از ظهر امروز (یکشنبه ۲۷ مهرماه) عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

قالیباف در این دیدار، گفت: امروز شرایط کشورهای اسلامی منطقه جنوب غرب آسیا و شبه قاره حساس‌ترین زمان خود را می‌گذراند، زمانی که تاریخ را نگاه می‌کنیم همواره این مناطق با دخالت خارجی‌ها روبه‌رو بوده که باعث تداوم ناامنی‌ها شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افغانستان از حمله شوروی سابق تا امروز با حضور آمریکا دچار ناامنی و بی ثباتی شده است، ادامه داد: تا زمانی که کشورهای منطقه و مردم این کشورها و اقوام مختلف آن به وحدت، هماهنگی و همدلی نرسند، نیروهای خارجی و در رأس آن آمریکا صرفاً اهداف شوم خود را دنبال می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران تلاش کردیم تا وحدت بین کشورهای اسلامی بدون دخالت در امور آنها شکل بگیرد، خاطر نشان ساخت: بسیاری از مسائل دو کشور ایران و افغانستان به یکدیگر گره خورده و ارتباط عمیق تاریخی و فرهنگی وجود دارد.

قالیباف، افزود: پای کمک به مردم، استقلال و امنیت کشور افغانستان ایستاده‌ایم، امیدواریم با دولت جدید این مسیر به خوبی طی شود تا صلح پایدار در افغانستان و بین تمامی گروه‌های آن شکل بگیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امیدواریم قانون اساسی افغانستان که ثمره مجاهدت چند دهه ملت این کشور است حفظ شود، ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران این نگاه وجود دارد که دولت، قانون اساسی و لویه جرگه افغانستان بر سر اصول ایستادگی کند تا امنیت باثباتی را در این کشور شاهد باشیم.

وی با تأکید بر اینکه هفته گذشته سفری به استان سیستان و بلوچستان داشتم، عنوان کرد: باید به موضوع بازارچه‌های مرزی و مبادلات مرزی بین دو کشور سرعت ببخشیم و تعداد بازارچه‌های فعال مشترک مرزی را افزایش دهیم زیرا این موضوع به نفع مردم هر دو کشور است.

رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه یکی دیگر از موضوعات مربوط به دریاچه هامون و حقابه هیرمند است، عنوان کرد: موارد مطرح شده می‌تواند در برقراری امنیت مرزها مؤثر باشد.

وی در پایان با اشاره به اینکه مرزنشینان افغانستان و ایران به تجارت در بازارچه‌های مرزی اهتمام دارند، ادامه داد: آمریکایی‌ها اهداف خود را پیش می‌برند و به فکر پیشرفت و امنیت کشورهای اسلامی نیستند؛ حفظ قانون اساسی و دولت افغانستان و لویه جرگه اهمیت زیادی دارد و جمهوری اسلامی از این موضوع حمایت می‌کند.

سند جامع همکاری ایران و افغانستان تهیه می‌شود

عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در جریان دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنم، هدف ایران حمایت از صلح افغانستان در سایه جمهوری اسلامی افغانستان و قانون اساسی این کشور است.

وی با اشاره به اینکه افغانستان در بیش از ۴ دهه دشواری‌ها، ناامنی‌ها و مشکلات زیادی را تجربه کرده است، افزود: کشور ایران در طی ۴ دهه اخیر در کنار مردم افغانستان بوده که جا دارد از طرف مردم افغانستان از دولت جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با تأکید بر اینکه در آستانه شروع گفت‌وگو با طالبان؛ شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تشکیل شده است، عنوان کرد: گفت‌وگوهایی در جریان است هر چند در داخل کشور افغانستان افراد و گروه‌های زیادی با نظریات متفاوت وجود دارند اما در راستای بقای نظام و رسیدن به صلح حرکت می‌کنند.

عبدالله عبدالله با بیان اینکه هماهنگی‌ها با کشورهای دوست، همسایه و همسو می‌تواند خلاء‌های موجود را پر کند، تصریح کرد: ۴۲ سال جنگ، بار زیادی را بر دوش افغانستان تحمیل کرده و شما نیز از آن آسیب دیده‌اید که شامل مسائل امنیتی، مهاجرین و قاچاق مواد مخدر می‌شود، در این میان فرصت‌های اقتصادی زیادی نیز در افغانستان از بین رفته است.

وی با اشاره به اینکه سفرهایی به کشورهای پاکستان و هندوستان داشته‌ایم و منتظر فرصت مناسب بودیم که به ایران نیز سفر کنیم، افزود: خوشبختانه همفکری و هم نظری خوبی وجود دارد، همکاری‌های دوستانه و متقابل باعث امیدواری مردم افغانستان و یأس دشمنان این کشور می‌شود.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با بیان اینکه سند جامع همکاری ایران و افغانستان ذیل مباحث مطرح شده در حال تهیه است که پیشرفت‌هایی در تمام عرصه‌های آن وجود دارد و گروه‌های دوستی پارلمانی دو کشور در جریان آن هستند، تصریح کرد: پیشرفت‌های خوبی در زمینه مناسبات بین دو کشور ایران و افغانستان شاهد هستیم، سابقه تاریخی و تمدنی بین دو کشور پیوند خورده و آئین‌های مشترک باعث دوام همکاری‌ها می‌شود.

عبدالله عبدالله با تأکید بر اینکه در بازگشت به افغانستان موضوعات مطرح شده در خصوص بازارچه‌های مرزی و مباحث آب را پیگیری می‌کنم، افزود: کمیسیون مشترک دو کشور بزودی تشکیل جلسه می‌دهد.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پایان، خاطر نشان کرد: روابط بین اعضای مجلس شورای اسلامی و لویه جرگه افغانستان می‌تواند برای پیشبرد اهداف که به سود مردم هر دو کشور است کمک کننده باشد.