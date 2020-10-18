پیام مساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد در برخی ساعات از وقت امروز و فردا در مرکز خلیج فارس به طور نسبی با افزایش سرعت وزش بادهای شمالی دریا تا حدودی متلاطم است.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: طی این مدت در سایر مناطق، در اغلب ساعات جوی به نسبت آرام برقرار است.
وی خاطرنشان کرد: برای ۲۴ ساعت آینده وزش باد در ساعاتی از ظهر تا عصر، غبار محلی و در برخی نقاط نیز مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان پیش بینی میشود.
مساعدی افزود: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی گاهی شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی تصریح کرد: طی این مدت ارتفاع موج بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در ساعاتی از بعدازظهر تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
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