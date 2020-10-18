طرح ساماندهی و احیای ۵ گورستان تاریخی در دولاب کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی ساماندهی و طراحی شهری و احیای مجموعه آرامستان های منطقه با حضور شهردار دارالمومنین و مدیرعامل سازمان بهشت زهرا برگزار شد.

سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) در این نشست با اشاره به اینکه ساماندهی و احیای گورستان های منطقه ۱۴، از مصوبات شورای شهر تهران است، گفت: ۵ آرامستان با مساحت ۷.۵ هکتار در محدوده محله دولاب تهران وجود دارد که مدفن شخصیت هایی است که در عرصه های دینی و اجتماعی نقش بزرگی داشته اند، از این رو ساماندهی و طراحی این آرامستان ها بر اساس مصوبه شورای شهر و حمایت شهردار تهران آغاز شد.

خال در ادامه با بیان اینکه آرامستان ها روح و فرهنگ ایران هستند و بازسازی و احیای این فضاهای تاریخی که افراد تاثیرگذاری از کشورهای یونان، لهستان، فرانسه دفن شده اند، ضروری دانست و از این طرح می توان به عنوان پروژه ملی یاد کرد و گفت: نقشه فاز اول و دوم این طرح توسط سازمان تهیه شده و به زودی توسط سازمان نوسازی اجرایی می شود.

کامبیز مصطفی پور شهردار منطقه ۱۴ نیز در این نشست با تشکر از سازمان بهشت زهرا (س) و نوسازی شهر تهران، احیای آرامستان های دولاب را سند مهم در صلح دینی و فرهنگی ملت ایران دانست و گفت: نوع دوستی از ویژگی های بارز جامعه ایرانی است، از این رو نگاه مثبت مدیریت شهری در حفظ باورها و حقوق شهروندی تمامی اقشار جامعه دلیلی واضح و آشکار بر فرهنگ همزیستی مردم ایران با سایر مردم و ادیان دنیاست.

مصطفی پور همچنین ارتقای سرانه های گردشگری آشنایی بیشتر مردم دارالمومنین و به تبع آن سایر شهروندان تهران با پتانسیل های تاریخی را گامی مهم در افزایش دانش تاریخی و فرهنگی و دینی نسبت به محیط زندگیشان دانست و افزود: این مهم حس تعلق خاطر شهروندان به جغرافیایی که در آن زندگی می کنند را به همراه دارد.

شهردار منطقه ۱۴ در پایان ضمن اعلام آمادگی با مجریان طرح حفاظت و احیای آرامستان های دولاب اظهار امیدواری کرد: بتوانیم قدم های موثری در راستای بهبود همه جانبه فضاهای بصری و محیط ارزشمند تاریخی با پیشینه مذهبی و اجتماعی در دل دارالمومنین برداریم.