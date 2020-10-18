مرگ۴بیمارکرونایی درکهگیلویه وبویراحمد/تاکنون ۱۸۰ نفر جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان‌پناه ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در استان سن مرگ و میر در اثر کرونا به میان سالی کاهش پیدا کرده است، افزود: شمار جانباختگان ویروس کرونا در استان به ۱۸۰ نفر افزایش یافت.

وی بیان داشت: سن این چهار بیمار ۳۳، ۴۶، ۴۹و ۸۰ سال بود که متأسفانه بر اثر این بیماری جان خود را از دست داند.

یزدانپناه تصریح کرد: در حال حاضر ۲۱ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان بوده و ۳۱۴ بیمار مشکوک و قطعی کرونایی نیز در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی افزود: از این تعداد ۱۴۰ بیمار کرونایی هستند و تاکنون ۹۵۰۵ نفر نیز در استان بهبود یافته‌اند.

یزدانپناه تصریح کرد: از ۱۷۰ نمونه دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی شهر یاسوج، بیشترین موارد مثبت در شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه و دنا بوده و میزان ابتلاء در شهرستان دنا روند افزایشی داشته و وضعیتی که اکنون با آن مواجه هستیم، نتیجه عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در نیمه دوم مرداد و شهریور است.