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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۷:۰۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

مرگ۴بیمارکرونایی درکهگیلویه وبویراحمد/تاکنون ۱۸۰ نفر جان باختند

مرگ۴بیمارکرونایی درکهگیلویه وبویراحمد/تاکنون ۱۸۰ نفر جان باختند

یاسوج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در ۲۴ ساعت گذشته چهار هم استانی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند که از این تعداد دو نفر هیچ بیماری زمینه ای نداشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان‌پناه ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در استان سن مرگ و میر در اثر کرونا به میان سالی کاهش پیدا کرده است، افزود: شمار جانباختگان ویروس کرونا در استان به ۱۸۰ نفر افزایش یافت.

وی بیان داشت: سن این چهار بیمار ۳۳، ۴۶، ۴۹و ۸۰ سال بود که متأسفانه بر اثر این بیماری جان خود را از دست داند.

یزدانپناه تصریح کرد: در حال حاضر ۲۱ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان بوده و ۳۱۴ بیمار مشکوک و قطعی کرونایی نیز در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی افزود: از این تعداد ۱۴۰ بیمار کرونایی هستند و تاکنون ۹۵۰۵ نفر نیز در استان بهبود یافته‌اند.

یزدانپناه تصریح کرد: از ۱۷۰ نمونه دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی شهر یاسوج، بیشترین موارد مثبت در شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه و دنا بوده و میزان ابتلاء در شهرستان دنا روند افزایشی داشته و وضعیتی که اکنون با آن مواجه هستیم، نتیجه عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در نیمه دوم مرداد و شهریور است.

کد مطلب 5050884

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