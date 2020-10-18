کشف ۴۸۰ کیلوگرم قهوه قاچاق در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کیانی هر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار مرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با انجام اقدامات پلیسی و رصد اخبار و اطلاعات واصله و طی هماهنگی با مرجع قضایی، یک انبار دپوی قهوه قاچاق در سطح شهر ایلام را شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این انبار ۴۸۰ کیلوگرم قهوه قاچاق و خارجی کشف شد، افزود: ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده توسط کارشناسان دو میلیارد ریال برآورد شده است.

کیانی، مبارزه با قاچاق کالا را مهم‌ترین ماموریت پلیس امنیت اقتصادی دانست و تاکید کرد: فراهم کردن بستر مناسب برای انجام فعالیت‌های سالم اقتصادی یکی دیگر از ماموریت‌های مهم پلیس امنیت اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه خط قرمز پلیس امنیت اقتصادی، امنیت و سلامت اقتصاد جامعه است، تصریح کرد: عزم و اراده پلیس برای برخورد با قاچاقچیان و اخلالگران نظم اقتصادی بیش از هر زمان دیگری جدی تر است.