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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۶:۵۹

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی ایلام خبر داد؛

کشف ۴۸۰ کیلوگرم قهوه قاچاق در ایلام

کشف ۴۸۰ کیلوگرم قهوه قاچاق در ایلام

ایلام- سرپرست پلیس امنیت اقتصادی ایلام از کشف ۴۸۰ کیلوگرم قهوه قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کیانی هر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار مرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با انجام اقدامات پلیسی و رصد اخبار و اطلاعات واصله و طی هماهنگی با مرجع قضایی، یک انبار دپوی قهوه قاچاق در سطح شهر ایلام را شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این انبار ۴۸۰ کیلوگرم قهوه قاچاق و خارجی کشف شد، افزود: ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده توسط کارشناسان دو میلیارد ریال برآورد شده است.

کیانی، مبارزه با قاچاق کالا را مهم‌ترین ماموریت پلیس امنیت اقتصادی دانست و تاکید کرد: فراهم کردن بستر مناسب برای انجام فعالیت‌های سالم اقتصادی یکی دیگر از ماموریت‌های مهم پلیس امنیت اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه خط قرمز پلیس امنیت اقتصادی، امنیت و سلامت اقتصاد جامعه است، تصریح کرد: عزم و اراده پلیس برای برخورد با قاچاقچیان و اخلالگران نظم اقتصادی بیش از هر زمان دیگری جدی تر است.

کد مطلب 5050889

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