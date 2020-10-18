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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۷:۰۲

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه:

تشریح جزئیات تازه از فوت ۴ نفر کارگر بر اثر گاز گرفتگی در قشم

تشریح جزئیات تازه از فوت ۴ نفر کارگر بر اثر گاز گرفتگی در قشم

بندرعباس- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان جزئیات تازه از فوت ۴ نفر کارگر بر اثر گاز گرفتگی در قشم تشریح کرد.

حسین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۱:۵۶ دقیقه ظهر امروز، پیرو تماس یک شهروند با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ قشم و ارائه گزارشی مبنی بر کاهش سطح هوشیاری یک بیمار، بلافاصله آمبولانس پایگاه جاده‌ای سوزا، به محل حادثه واقع در کارخانه پودر ماهی، اعزام شد.

وی عنوان کرد: تیم اعزامی اورژانس ۱۱۵ قشم، بعد از بررسی اولیه صحنه حادثه، سه نفر، یک مصدوم آقای ۲۰ ساله با سطح هوشیاری ۶، که به دنبال گاز گرفتگی ناشی از استنشاق گازهای منتشر شده از تخمیر پسماند ماهی و سقوط دچار تروما و کاهش سطح هوشیاری شده بود و دو نفر که به دنبال کاهش سطح هوشیاری و سقوط در حوضچه انباشت آشغال ماهی، فوت شده بودند؛ توسط اورژانس ۱۱۵، بررسی و خدمات رسانی شدند.

وی ادامه داد: مصدوم این حادثه بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل از قبیل فیکس سر و گردن، اکسیژن تراپی، حمایت تنفسی و سایر اقدامات جهت دریافت خدمات درمانی پیشرفته‌تر به درمانگاه شهر سوزا منتقل و از آنجا به بیمارستان قشم اعزام شد.

قاسمی خاطرنشان کرد: متأسفانه بعد از بررسی ثانویه محل حادثه، مشخص شد، دو تن از کارگران کارخانه مفقود شده اند؛ که در نهایت بعد از کاووش مجدد حوضچه، جسد این دو کارگر نیز پیدا شد.

کد مطلب 5050890

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