به گزارش خبرنگار مهر، اکبر سلیم‌نژاد بعد از ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست و شانزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن حلول ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: روز گذشته جلسه‌ای در خصوص زیرگذر جمهوری داشتیم و به شهردار کرج پیشنهاد دادیم، ۲۰ روز به مهندسان و کارگران این پروژه مرخصی دهد تا منتقدین، مشاورین، معاونین و معاونین ترافیک هرکدام طرح‌هایشان را در این زمینه ارائه دهند.

وی با بیان اینکه درباره پروژه زیرگذر جمهوری بهترین تصمیم باید اتخاذ شود، تصریح کرد: همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد و طرفداران محیط‌زیست می‌توانند طرح‌ها و برنامه‌هایشان را در این زمینه ارائه دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه ظرف مدت ۲۰ روز اعضای شورای شهر نظرات خود را ارائه دهند، گفت: درباره مسائل فنی، شرقی و غربی بودن پروژه و هرگونه ایرادی که وجود دارد باید با سعه صدر تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: به شهردار کرج پیشنهاد می‌کنیم با رعایت مقررات و قانونمندی ۲۰ روز در این باره تصمیم‌گیری و طرح‌ها ارائه شود تا در کمیسیون ماده ۷ مصوبه‌ای جمع‌بندی نهایی برسیم مبنی به اینکه یا این پروژه منتفی یا پذیرفته شود.

سلیم‌نژاد با بیان اینکه شهردار طرح تفضیلی را ارائه دهد چراکه این طرح نیاز به کمیسیون ماده ۵ و طرح ترافیکی ندارد، متذکر شد: اگر انتقاد و پیشنهادی از سوی مردم است ابتدا شهردار کرج باید با آغوش باز بپذیرند و شورا نیز با جمع‌بندی در این زمینه به نتیجه برسد.