جدیدترین آمار کرونا در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، وزارت بهداشت عراق از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در این کشور خبر داد.

وزارت بهداشت عراق عصر امروز (یک شنبه) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که آزمایشگاه های مختلف در سراسر این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد انجام ۱۸ هزار و ۸۸۵ آزمایش دیگر در رابطه با نسل جدید ویروس کرونا (کووید-۱۹) بودند تا مجموع نمونه های آزمایش شده از آغاز شیوع ویروس تاکنون به دو میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۵۱ مورد افزایش یابد.

بنا بر آن چه در این بیانیه آمده، نتایج آزمایش های صورت گرفته در ۲۴ ساعت گذشته حاکی از آن است که سه هزار و ۱۱۰ مورد دیگر ابتلا به کرونا در عراق به ثبت رسیده و در نتیجه آن نیز شمار افراد مبتلا به کرونا در عراق به ۴۲۶ هزار و ۶۴۳ نفر افزایش پیدا کرده است.

وزارت بهداشت عراق بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته سه هزار و ۱۸۶ نفر هم از چنگال کرونا نجات پیدا کرده اند و شمار بهبود یافتگان از کرونا در عراق به ۳۶۰ هزار و ۴۷۷ نفر افزایش پیدا کرد.

همچنین ۵۶ نفر بر اثر کرونا در عراق جان باختند تا شمار فوتی های ناشی از کرونا در این کشور به ۱۰ هزار ۲۵۴ نفر برسد.