کاهش تصادفات رانندگی در محورهای ارتباطی استان ایلام

رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته ناجا زمان مغتنمی برای ارائه گزارش عملکرد و فعالیت‌های نیروی انتظامی به مردم است.

وی افزود: سیاست کلی پلیس راه استان؛، هوشمند سازی پلیس، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و کاهش تصادفات رانندگی و نهایتاً ایجاد امنیت و آسایش خیال برای مردم است.

رئیس پلیس راه استان ایلام ادامه داد: نیروی انتظامی به عنوان مدافعان امنیت از ابتدای انتشار ویروس کرونا در کنار مدافعان سلامت بوده و مصوبات ستاد مقابله با ویروس کرونا را در حوزه ترافیک به مرحله اجرا در آورده‌ایم تا از گسترش و انتشار بیشتر ویروس در جامعه جلوگیری به عمل آید.

رئیس پلیس راه همچنین گفت: شدت تصادفات رانندگی یکی از مشکلات اساسی در استان ایلام است که برای این موضوع نیز تمهیدات و برنامه ریزی لازم صورت گرفته و از ابتدای سال تاکنون نتیجه بخش بوده و کاهش شدت تصادفات رانندگی را شاهد بوده ایم‌.

َهمتی زاده در پایان گفت: امیدواریم با مشارکت خوب مردم استان بتوانیم در راستای کاهش تصادفات و سوانح ترافیکی گامی به سوی ارتقاء ایمنی ترافیک برداریم.