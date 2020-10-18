به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی در دیدار با هیئت رئیسه و جمعی از اعضای شورای عالی نظام پرستاری درباره وضعیت حاکم بر دنیا گفت: جامعه بشریت گرفتار بلایی شده که همه چیز آن نامشخص است و بعد از گذشت حدود ۹ ماه از وضعیت کرونا، هنوز دنیای علم در سردرگمی کامل و اظهارنظرهای متفاوت است.

رئیس بنیاد شهید ضمن اشاره به مسئولیت سنگین پرستارها در مقابله با کرونا، گفت: هم پزشکان و هم دیگر عزیزان کادر درمان در مقابله با کرونا واقعاً از جان گذشته و با ایثار تمام، همه توانشان را برای کمک به هم‌وطنان درگیر با این ویروس به‌کار گرفته‌اند و در این میان پرستارها در همه ساعات بر بالین بیماران حاضر هستند که کار بسیار سخت و طاقت‌فرسایی است.

وی افزود: عملکرد کادر درمان کشور ما در مقابله با این ویروس، با همه دنیا متفاوت بود. در بسیاری از کشورهای دنیا شاهد بودیم که پرستارها خسته شده و در بیرون بیمارستان‌ها تحصن کرده بودند اما کادر درمانی در بیمارستان‌های کشور بالای سر بیمار خود تحصن و اعلام کرده بودند تا بیمارانشان درمان نشوند، بیمارستان را ترک نخواهند کرد. این روحیه نشأت گرفته از ارزش والا و مقدسی است که ما در دفاع مقدس هم شاهد آن بودیم و نمونه آن را در دنیا نداریم.

اوحدی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مقابله با کرونا، گفت: باید همه ظرفیت‌ها و استعدادهای کشور برای ایجاد عزم ملی در راستای مقابله با ویروس کرونا به کار گرفته شود.

رئیس بنیاد شهید درباره تعیین مصداق شهدای سلامت عنوان کرد: براساس آئین‌نامه تنظیم‌شده توسط شورای عالی امنیت ملی مقرر شده است کمیته‌ای با مسئولیت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت بنیاد شهید، سازمان امور اداری و استخدامی و شورای عالی امنیت ملی تشکیل و نسبت به تعیین مصادیق شهدای عرصه سلامت تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: این کمیته با دعوت وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده است و ان‌شاءالله به زودی براساس لیستی که در اختیار این وزارتخانه است، شهدای عرصه سلامت معرفی خواهند شد.

لازم به ذکر است در این نشست محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری هم به نمایندگی از اعضای شورای عالی نظام پرستاری به بیان مشکلات پرستاران در مقابله با کرونا و درخواست‌های آن‌ها پرداخت.