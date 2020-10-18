هواپیمای آمریکائی در افغانستان مجبور به فرود اضطراری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، یک فروند هواپیمای نیروهای متعلق به نیروی هوایی امریکا صبح امروز یکشنبه در پایگاه هوایی ولایت قندهار فرود اضطراری کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، هواپیمای مذکور از نوع C-۱۷ بوده است.

«سانی لگت» سخنگوی نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان در حساب کاربری خود در توییتر ادعا کرد که هیچ فردی در این رویداد زخمی نشده است.

به گفته وی، فرودگاه بین المللی قندهار تنها به روی پروازهای نظامی باز است.

سخنگوی نیروهای آمریکائی در افغانستان نیز در این خصوص مدعی شد که فرود اضطراری این هواپیما ناشی از فعالیت دشمن نبوده است!