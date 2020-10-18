شهادت رئیس بیمارستان لبافی نژاد بر اثر کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بیمارستان لبافی نژاددر اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شهادت پر افتخار استاد فرهیخته و متعهد، شهید فداکار آقای محمد زارع جوشقانی، که در خط مقدم جبهه جنگ بی‌امان با ویروس منحوس کرونا تا آخرین نفس ایستاد و جنگید و به علت ابتلاء به بیماری کرونا به خیل شهدای مدافع سلامت پیوست، برای ما بسیار سخت و جانکاه است. اعمال و خدمات کسانی که با خدا هم عهد شده‌اند و از هیچ کوششی فروگذار نکرده و همواره آماده جانفشانی هستند، در نزد خداوند متعال محفوظ است و دعای خیر بیماران بهترین توشه برای آخرت ایشان خواهد بود.

با قلبی سرشار از اندوه، شهادت این عزیز سفر کرده را به خانواده داغدار وی و جامعه بزرگ پزشکی و سلامت تسلیت عرض نموده و برای آن شهید علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت داریم.

یاد و خاطره تلاش‌های صادقانه و شبانه‌روزی ایشان در کنار سایر مدافعان سلامت مخصوصاً در نجات جان بیماران کرونایی، همواره در یادها باقی خواهد ماند.»

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران نیز در پیامی شهادت رئیس بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد را به خانواده وی، همه دانشگاهیان و همچنین جامعه پزشکی تسلیت گفت.

محمد زارع جوشقانی عضو هیئت علمی دانشگاه، متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه، رئیس مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد، پس از روزها نبرد سخت با بیماری کرونا، سرانجام چشم از جهان فرو بست و به دو برادر شهیدش در بهشت برین شتافت.

ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشان، معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیر عاملی سازمان منطقه‌ای استان تهران، مدیریت شبکه بهداری کاشان و مدیر عاملی سازمان منطقه‌ای بهداری استان زنجان از دیگر سوابق اجرایی این استاد فقید است.